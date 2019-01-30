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Emekli ek ödeme zammı 2019

Emekli son dakika ek ödeme zammı. 2019 Ocak zammını almaya başlayan milyonlarca emeklinin yüzü gülüyor. Emekli maaşlarına yapılan artış nedeniyle her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5’i oranına tekabül eden net ödeme tutarında da artış oldu. Peki SSK, Bağ-Kur ek ödeme zammı ne kadar alacak? Emekli ek ödeme zammı 2019, emekli ek ödeme nedir, emekli ek ödeme hesaplama, emekli ek ödeme tutarı nedir, emekli ek ödeme tutarı 2019, emekli ek ödeme ne oldu? soruları merak konusuydu. İşte SSK, Bağ Kur emekli ek ödeme tutarı…

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:36
Emekli ek ödeme zammı 2019

Emekli son dakika ek ödeme zammı. 2019 Ocak zammını almaya başlayan milyonlarca emeklinin yüzü gülüyor. Emekli maaşlarına yapılan artış nedeniyle her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5’i oranına tekabül eden net ödeme tutarında da artış oldu. Peki SSK, Bağ-Kur ek ödeme zammı ne kadar alacak? Emekli ek ödeme zammı 2019, emekli ek ödeme nedir, emekli ek ödeme hesaplama, emekli ek ödeme tutarı nedir, emekli ek ödeme tutarı 2019, emekli ek ödeme ne oldu? soruları merak konusuydu. İşte SSK, Bağ Kur emekli ek ödeme tutarı…

Emekliler ocak zammını birbiri ardına cebine koyuyor. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti. Takvim'in haberine göre, maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi bu sınır bin 224 lira 81 kuruşa çıktı. Yani bu aydan itibaren maaşı bin 224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alacak.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarları

Ayrıca emekli ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme taşıdığı talep hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53,60 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 32,15 lira artışla 85,75 liraya, yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı (maaşın yüzde 4'ü) 215,63 lira. Ek ödeme tutarı, eğer oran yüzde 8'e çıkarsa 215,63 lira artarak 431,26 liraya, yüzde 9 olursa 269,53 lira artışla 485,16 liraya ulaşacak.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:36
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