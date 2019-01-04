0553 313 94 23

SSK emekli ek ödemeli maaşları 2019 emekli ek ödeme son dakika

2019 Emekli zam oranlarının belli olmasından sonra şimdi merak edilen SSK emekli ek ödeme oranları ne oldu? Sorusu oldu. TÜİK, emekli zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 12.5 milyon emeklinin ocak zammı da belli olmuş oldu. SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 10.19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 4+6.73 zam alacak. Peki Hangi emekli kaç lira alacak?

04 Ocak 2019 Cuma 12:08
SSK emekli ek ödemeli maaşları 2019 emekli ek ödeme son dakika

2019 Emekli zam oranlarının belli olmasından sonra şimdi merak edilen SSK emekli ek ödeme oranları ne oldu? Sorusu oldu. TÜİK, emekli zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 12.5 milyon emeklinin ocak zammı da belli olmuş oldu. SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 10.19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 4+6.73 zam alacak. Peki Hangi emekli kaç lira alacak?

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakamlar TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla belli oldu. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 20.3 ile Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 20.8'lik hedefin de altında kaldı. Emekli ve memurların zamlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon ise yüzde 10.19 şeklinde oluştu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 10.19 zam olarak yansıyacak. Böylece bütün SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ocaktan itibaren temmuza kadar yüzde 10.19 artacak. Memur ve Emekli Sandığı Emeklileri ise bu oranlar sonrasında enflasyon farkı almaya hak kazandılar. Ocakta yüzde 4 toplu sözleşme zammı alacak olan memurlar ve emekli memurlar yüzde 6.73'lük enflasyon farkını da maaşlarında görecek. Bu yıl emekli olacak memurların yılın ilk yarısında alacağı emekli ikramiyesi de yüzde 10.7 artırımlı olarak ödenecek.

Hangi emekli ne kadar maaş alacak?

                            Maaş               SSK, Bağ-Kur             Emekli Sandığı

Buna göre, emekli zammıyla birlikte kim ne kadar ikramiye alacak? 

Müsteşar 148.505, 

Genel Müdür 138.386

Hakim 149.092

Şube müdürü (lisans) 91.156

Memur lisans 91.156

Öğretmen 93.767

Kaymakam 115.636

Başkomiser 93.767

Polis memuru 93.767

Vaiz 93.767

Hemşire-Ebe 91.156

Pratisyen hekim 114.330

Araştırma görevlisi 114.330

Avukat 93.767

Hademe 74.673 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:08
  1. emekliye ek ödeme zammı son dakika
  2. emekliye ek ödeme müjdesi
  3. ek ödeme nedir ne demek
  4. ssk emekli maaşları
  5. ek ödeme nedir nasıl hesaplanır
  6. sgk ek ödeme tablosu
  7. emekli ek ödeme son dakika
  8. ek ödeme oranları
  9. SSK emekli ek ödemeli maaşları 2019.

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bisikletçiler Sarıkamış şehitleri için 5 gündür pedal çeviriyor
    1. Bisikletçiler Sarıkamış şehitleri için..
    2. Çukurova 12. Kitap Fuarı
    3. Memurların yeni maaşı ne kadar oldu..
    4. Anayasa Mahkemesinden FETÖ sanığına ret
    5. Ronaldo yeni yıla ödülle başladı
    6. Burak Yılmaz, en fazla golü..
    7. Topyekün mücadele sonuç verdi!
    8. Yabancı kotası yarım saatte doldu
    9. Kedilere soğukta sıcak yuva
    10. GÜNCELLEME - Iğdır'da terör saldırısı
    11. Hakan Şükür'ün babasına 15 yıl hapis...
    12. Bağ Kur emekli ek ödemeli maaşlarına..
    13. Türkiye'ye iki dev organizasyon daha!
    14. Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti
    15. FIM'den Türkiye'ye iki büyük..
    16. Faslı sanatçı Lahlu, ülkesini..
    17. "İran ile ilişkilerimizde Mevlana..
    18. KKTC’de öğrenciler misyonerlerin..
    19. "Künefe çeviren adam" heykelinin bu..
    20. Mehmetçik'ten Ağrı'da teröristlere darbe
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak