Hükümetten işverenlerin SGK borçlarını yeniden yapılandırılması konusunda son dakika müjdesi geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin 12 ayı geçmeyen borçlarını taksitlerini yeniden yapılandırılacağını söyledi. Peki SKK prim borç yapılandırma nasıl yapılacak? SGK prim borcu yapılandırma başvuru şartı nedir? İşte işverenlerin sigorta prim borcunun yeniden yapılandırmasına ilişkin son dakika gelişmesinin detayları…

Vatandaşlar, SGK borç yapılandırma başvuru formu, SGK borç yapılandırma 2018, SGK prim borcu yapılandırma 2018, SGK yapılandırma 7143, SGK yapılandırma borç sorgulama, SGK yapılandırma 2018 başvuru, 7143 SGK yapılandırma başvuru, SGK borç yapılandırma 2018 başvuru nasıl yapılır? sorularının cevabını araştırmakta. SGK'dan prim borçlulara yeni hak, Son bir yılda borcunu ödemeyene yeni taksit imkanı tanındı. Konuya ilişkin müjdeyi de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz” dedi. 500 bin TL'nin altındaki borçlar için teminat aranmayacak. Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık faiz oranı düşürüldü.” dedi.

SGK prim borcu yapılandırma başvuru şartı nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borcu yapılandırma başvuru şartlarına ilişkin, “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak, Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmak, Buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak.”

İşveren sigorta borçlarını taksitle ödeyecek

Bakan Selçuk açıklamasının devamında “Uyumlu işverenlerimiz aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek” dedi.

Bakan Selçuk, uyumlu işverenlere getirilen kolaylıkları da şöyle sıraladı:

1) Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak.

2) Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık % 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ila yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek.

3) 500.000 TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500.000 TL’yi aşan kısım için ise yüzde 25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.

4) Hacizli malın, Kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının Kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek.

5) Borç miktarı 2.000.000 TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda Kanunda sınır konulmamıştır.

6) Borç miktarı 2.000.000 TL’nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın kanuna göre belirlenen değeri 2.000.000 TL’yi aşmamalıdır