SGK-SSK Bağ Kur Emekli Sandığı memur emeklisi maaşları zam farkları ne zaman ödenecek?

Milyonlarca SSK;SGK, Bağ Kur Emekli sandığı emeklileri temmuz ayı zam farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki emekli SSK, Bağ Kur, emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek?

SSK-SGK emekli zam farkları 17-26 Temmuz tarihleri arasında

Bağ Kur Emekli Sandığı zam farkları 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Emekli memur maaşları ise 26 Temmuz 2018 tarihi itibariyle ödenmeye başlanacak.

Haziran ayı eflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarında enflasyon farkı oluşmuştu. Emekli maaşları Temmuz ayında % 5,7 enflasyon farkı artışı olmuştu. Enflasyon farkı artışına göre en düşük emekli maaşı 940 TL’den bin 26 TL’ye en düşük memur emeklisi iki bin 75 TL olmuştu. Esnaf emekli maaşı ise bin 249 TL, çiftçi emekli maaşı ise bin 178 TL oldu.