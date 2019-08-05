0553 313 94 23

SSAUMDER’in kampanyasına, Kemal Doğulu’dan destek

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) tarafından başlatılan okulforması ve çanta kampanyasına sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Kemal Doğulu’dan da yardım desteği geldi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:20
SSAUMDER’in kampanyasına, Kemal Doğulu’dan destek

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) tarafından başlatılan okulforması ve çanta kampanyasına sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Kemal Doğulu’dan da yardım desteği geldi.


Sporda Şiddet Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele derneğinin okul forması ve çanta ihtiyacı olan öğrenciler için başlatmış olduğu okul forması ve çanta kampanyasına sanatçılardan büyük destek geliyor. Sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Kemal Doğulu, sosyal medyasından Sporda Şiddet alkol ve Uyuşturucu Mücadele derneğinin kampanyasına destek oldu. Doğulu yaptığı destek açıklamasında, “Kampanya için okullara afişlerimiz gönderilmeye başlandı. Okullardan gelecek ihtiyaç sahibi öğrenci sayılarına göre derneğin elinde ki imkanlar dahilinde ihtiyaçlar karşılanacak. Daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşmak adına herkesin destek olmasını istiyorum. Böyle anlamlı bir projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Derneğin bundan sonraki tüm çalışmalarında bizzat kendimde bulunacağım. Böyle anlamlı bir projeye herkesin destek olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:20
  1. sanat
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
    1. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
    2. Kurban Bayramında beslenme önerileri
    3. Kayserispor'dan transfer açıklaması
    4. Başkan Yüksel, kurban pazarını ziyaret..
    5. Pakistan Başbakanı Han, Malezya..
    6. El uyuşmasının nedenleri
    7. Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı..
    8. Selvilitepe sokaklarında çalışmalar..
    9. Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi
    10. Alanya’da yola savrulan motosiklet..
    11. Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan..
    12. Cengiz Sezici’ye memleketi Adana’da..
    13. Rusya'da askeri birlikte patlama
    14. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    15. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    16. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    17. 11. Büyükelçiler Konferansı
    18. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    19. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    20. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    21. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    22. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    24. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    25. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    26. Bakan Kurum, Isparta Damgacı Sokak ve..
    27. Başkan Kılca mezun olduğu okulu..
    28. Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü
    29. Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya..
    30. Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı