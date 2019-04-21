Sri Lanka’nın başkenti Colombo ile Batticaloa ve Negombo şehirlerinde 3 kilise ve 3 otelde meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 129’a yükseldiği belirtildi. Sri Lanka’nın başkenti Colombo ile Batticaloa ve Negombo şehirlerinde 3 kilise ve 3 otelde meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 129’a yükseldiği belirtildi.

Sri Lanka’nın başkenti Colombo ile Batticaloa ve Negombo şehirlerinde 3 kilise ve 3 otelde meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 129’a yükseldiği belirtildi.

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