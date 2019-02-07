Sri Lanka'nın Bağımsızlık Günü

TRABZON (AA) - Sri Lanka'nın bağımsızlığının 71. yıl dönümü Trabzon'da kutlandı.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, kentteki bir otelde düzenlenen programda, Sri Lanka'nın 1948'de bağımsızlığını yeniden kazandığını söyledi.

Amza, Sri Lanka'nın bağımsızlığını ilanının ardından Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya başladığını belirterek, "İki ülke arasında var olan ilişkileri artırmak için yoğun bir çaba göstereceğim. Umarım Sri Lanka'ya güzel anılarla döneceğim." diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Bağımsızlık noktasında ülkemizin kurtuluş mücadelesini örnek aldıklarını tarihten biliyoruz. Sri Lanka'nın İpek Yolu güzergahında olması nedeniyle Osmanlı döneminde Sri Lanka'da bir temsilcilik olduğunu da biliyoruz. Bugünkü ilişkinin temeli olması nedeniyle bu çok önemli. Bu ilişkilerin inşallah uzun yıllar devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu da salonda bulunanlara İngilizce ve Türkçe hitap etti.

Sri Lanka'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurulmaya başlandığını aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün biz burada sadece Sri Lanka'nın ulusal gününü değil aynı zamanda Türkiye ve Sri Lanka'nın karşılıklı ilişkilerinin tesis edilmesinin de 71. yılını kutluyoruz. İkili ilişkilerimiz güven ve saygı temelinde gelişti ve en zor zamanlarda da birbirimize destek verdik. Ekonomik ve ticari anlamda da ilişkilerimiz epey bir mesafe kat etti. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen akabinde ülkemize desteklerini ilk açıklayan ülkelerin başında Sri Lanka geldi. Biz zor zamanlarda bize verilen bu desteği hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız."

Etkinliklerin ardından horon gösterisiyle program sona erdi.