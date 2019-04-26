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Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Amza: “Terör uluslararası bir problem”

SAMSUN (İHA) – Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, “Terör uluslararası bir problem ve bunu yenmek için hep beraber ülkeler olarak omuz omuza dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor” dedi.

26 Nisan 2019 Cuma 16:26
Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Amza: “Terör uluslararası bir problem”

SAMSUN (İHA) – Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, “Terör uluslararası bir problem ve bunu yenmek için hep beraber ülkeler olarak omuz omuza dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor” dedi.


Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nca (TSO) “Ülke Günleri” etkinlikleri kapsamında Sri Lanka Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza’nın katılımıyla, “Sri Lanka Ülke Günü” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, terörden çeken ve muzdarip olan ülkelerden bir tanesinin de Türkiye olduğunu ve terörün her türlüsünü lanetlediğini söyledi.



“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dış İşleri Bakanı Çavuşoğlu’nda destek mesajı geldi”


Daha sonra açıklamalarda bulunan Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza ise Sri Lanka’da yaşanan terör olaylarında Türkiye’nin de etkilendiğini ve 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini ifade ederek, “Terör uluslararası bir problem ve bunu yenmek için hep beraber ülkeler olarak omuz omuza dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Bu olay olduktan sonra Türk hükümetinden, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan çok büyük bir destek gördük ve ayrı ayrı destek mesajları geldi. Sadece onlardan değil resmi kurumlardan, el alt seviyeye kadar ve sade bir vatandaşa kadar herkesten büyük sempati ve destek mesajları aldık. Teşekkür ediyorum ve müteşekkiriz” diye konuştu.



“İki ülke karşılıklı ticareti 500 milyon dolar seviyesine çıkarma konusunda iradeler ortaya koydu”


Sri Lanka ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin çok köklü olduğuna vurgu yapan Amza, "Tabii benim burada olma sebebim günümüzdeki bu ilişkileri ele almak ve bunu nasıl daha ileriye götürebiliriz adına bu konuda istişareler yapmak. İki ülke arasında 2016 Kasım ayında bir komisyon gerçekleşti. Toplantıda iki ülke 2020 yılına kadar karşılıklı ticaretlerini 500 milyon dolar seviyesine çıkarma konusunda iradeler ortaya koydu. Toplantının gerçekleştiği 2016 yılında bu ticaret hacmi 230 milyon dolar seviyesindeydi. 2018 yılı itibariyle 2016 yılında 230 milyon dolar seviyelerinde seyreden karşılıklı ticaret hacmi 350 milyon dolar seviyesine çıktı. Gelecek ay 22-23 Mayıs tarihlerinde bu komisyon toplantısının ikincisi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önderliğinde gerçekleşecek” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından, Sri Lanka-Türkiye ticari ilişkileri, Sri Lanka pazarı, başlıca ihraç ürünleri ve dış ticareti, Sri Lanka’nın ikili ticaret anlaşmaları, ülkenin yatırım yönünden ve lojistik açıdan avantajları gibi konularda sunum gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:26
  1. doğa

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