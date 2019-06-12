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Sri Lankalı turizmciler Şanlıurfa'da

THY tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tanıtımı amacıyla Türkiye'ye getirilen Sri Lanka'nın önde gelen seyahat acentelerinin temsilcileri, "Tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:31
Sri Lankalı turizmciler Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Türk Hava Yolları (THY) tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tanıtımı amacıyla Türkiye'ye getirilen Sri Lanka'nın önde gelen seyahat acentelerinin temsilcileri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından tarihi ören yerinin bulunduğu Şanlıurfa'ya yurt içinden ve yurt dışından turistlerin ilgisi artarak devam ediyor.

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ve Şanlıurfa Turizm Gelişim AŞ'nin daveti üzerine THY sponsorluğunda Sri Lanka'nın önde gelen seyahat acentelerinin yetkilileri, Türkiye'nin kültür turlarındaki en önemli merkezlerinden birisi olan Şanlıurfa'ya geldi.

Konuk heyet, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve diğer yerleri ziyaret etti.

Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar ve Sri Lanka Ankara Maslahatgüzarı Dilani Weerakoon'ün de yer aldığı heyet, Göbeklitepe'deki arkeolojik bulguları gözlemleyerek, merak ettikleri sorulara, rehberler aracılığıyla yanıt aldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, Göbeklitepe, Nemrut Milli Parkı ve Diyarbakır Surları gibi Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan yapılar başta olmak üzere bölgenin tanıtılması amacıyla bu tür organizasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bu tür etkinliklerin önemini anlatan Aslan, "Gelecek yıllarda turizmdeki altyapı sorunları giderildikçe Şanlıurfa bölgedeki turizmin toplanma ve dağıtım merkezi olacaktır. Bu, Şanlıurfa'nın kültürel zenginliği ve coğrafi konumu nedeniyle rahatlıkla ulaşacağı bir hedef." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:31
  1. Göbeklitepe
  2. Sir Lanka
  3. Şanlıurfa
  4. Turizm

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