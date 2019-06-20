0553 313 94 23

Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla ilgili polislere soruşturma

Başsavcısı Dappula de Livera, Emniyet Müdür Vekili Chandana Wickremeratne'den, terör saldırılarında ihmali bulunduğunu belirlediği 9 polis memuru hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmasını istedi

20 Haziran 2019 Perşembe 22:24
Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla ilgili polislere soruşturma

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da 21 Nisan'da Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarındaki ihmalleri nedeniyle görevli polis memurları hakkında soruşturma açılması talep edildi.

Sri Lanka Başsavcısı Dappula de Livera, Emniyet Müdür Vekili Chandana Wickremeratne'ye gönderdiği mektupta, Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena tarafından atanan soruşturma komitesinin, terör saldırılarında ihmali bulunduğunu tespit ettiği 9 polis memuru hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmasını istedi.

Mektupta komitenin Cumhurbaşkanı'na sunduğu raporda, söz konusu polis memurlarının, saldırıları engelleme ve saldırıların etkisini asgariye indirme konusunda görevlerinin gereğini yerine getiremedikleri belirtilerek, gerekli adli ve disiplin soruşturmasının başlatılması talep edildi.

Cumhurbaşkanı Sirisena, kamuoyundaki, saldırıların önlenebileceğine dair yoğun eleştiriler üzerine, güvenlik güçlerinin ihmallerinin araştırılması için bir soruşturma komitesi kurmuştu. Komite, yaptığı incelemelerin ardından hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı'na sunmuştu. Sirisena da raporu, değerlendirilmek üzere Başsavcı De Livera'ya iletmişti.

Sri Lanka'da siyasetçiler ve güvenlik yetkilileri, terör saldırıyla ilgili istihbarat bilgilerinin Hindistan tarafından önceden kendilerine aktarıldığı, ancak bu istihbaratın değerlendirilmediğine yönelik iddialar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Olayın ardından dönemin Savunma Bakanı Hemasiri Fernando istifa etmiş, Cumhurbaşkanı Sirisena, dönemin Emniyet Müdürü Pujith Jayasundara'yı görevden almıştı.

- Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:24
  1. Paskalya terör saldırıları
  2. Sri Lanka

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evin bahçesinde ekili Hint kenevirleri polisin dikkatinden kaçmadı
    1. Evin bahçesinde ekili Hint kenevirleri..
    2. Bölgede gerilim had safhada! 'Canımız..
    3. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan..
    4. ABD Senatosu'ndan Suudi Arabistan'a..
    5. Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla..
    6. "İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla..
    7. YKS tercih kılavuzu yayımlandı
    8. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    10. ABD’den S-400 açıklaması: “Pompeo,..
    11. Dünyaca ünlü şefler Mardin'de
    12. Kangal’da çatışma: 3 yaralı (2)
    13. Burdur’da feci kaza! Yaralılar var
    14. Down Sendromlulara "Serbest Zaman..
    15. Erdoğan: "(İmamoğlu seçilirse) Belli..
    16. Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü..
    17. Fenerbahçe 'Yeni Appiah'ının peşinde!
    18. Erdoğan: "Vali demek ne demek?..
    19. Dicle Nehri'ne giren gencin kaybolduğu..
    20. Günel, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler..
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"