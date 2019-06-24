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Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla ilgili dönemin bakanına soruşturma

Başsavcı Dappula de Livera, Emniyet Müdür Vekili'nden terör saldırılarında ihmali bulunduğunu belirlediği eski Savunma Bakanı Hemasiri Fernando hakkında soruşturma başlatılmasını istedi

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:51
Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla ilgili dönemin bakanına soruşturma

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da, 21 Nisan'da, Paskalya günü yaşanan terör saldırılarındaki ihmal ve kusurları nedeniyle, saldırılar sırasında Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Hemasiri Fernando'ya soruşturma açılması talep edildi.

Başsavcı Dappula de Livera, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena tarafından saldırıları araştırması için oluşturulan özel komitenin bulgularına dayanarak eski Savunma Bakanı Fernando'ya soruşturma açılmasını önerdiğini belirtti.

Fernando'nun olaylar öncesi ve sonrasında hatalarına ve eksikliklerine işaret eden ve soruşturma açılması için Emniyet Müdür Vekili Chandana Wickremeratne'ye mektup gönderen Başsavcı De Livera, komitenin nihai raporunu dikkate aldığını vurguladı.

De Livera, perşembe günü de saldırılar sırasında ihmal ve hataları ortaya çıkan 9 polis hakkında soruşturma açılması talebini emniyet güçlerine göndermişti.

Cumhurbaşkanı Sirisena, kamuoyundaki saldırıların önlenebileceğine dair yoğun eleştiriler üzerine, güvenlik güçlerinin ihmallerinin araştırılması için bir soruşturma komitesi kurmuştu. Komite, yaptığı incelemelerin ardından hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı'na sunmuştu. Sirisena da raporu değerlendirilmek üzere Başsavcı De Livera'ya iletmişti.

Sri Lanka'da siyasetçiler ve güvenlik yetkilileri, terör saldırıyla ilgili istihbarat bilgilerinin Hindistan tarafından önceden kendilerine aktarıldığı, ancak bu istihbaratın değerlendirilmediğine yönelik iddialar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Olayın ardından dönemin Savunma Bakanı Hemasiri Fernando istifa etmiş, Cumhurbaşkanı Sirisena, dönemin Emniyet Müdürü Pujith Jayasundara'yı görevden almıştı.

- Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:51
  1. 21 nisan bombalı saldırılar
  2. Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena
  3. Savunma Bakanı
  4. Soruşturma
  5. Sri Lanka

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