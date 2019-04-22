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Sri Lanka’daki terör saldırılarını Özel Soruşturma Komitesi araştıracak

22 Nisan 2019 Pazartesi 08:06
Sri Lanka’daki terör saldırılarını Özel Soruşturma Komitesi araştıracak

MELBOURNE (AA) - Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’nın, Paskalya gününde kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını araştırmak için Özel Soruşturma Komitesi oluşturacağı bildirildi.

Sri Lanka Resmi Haber Portalı (News.Ik), Cumhurbaşkanı Sirisena’nın, 290 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını araştırmak üzere 24 saat içinde Özel Soruşturma Komitesi kuracağını duyurdu.

Yüksek Mahkeme Hakimi başkanlığında görev yapacak komitenin, birçok insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemlerinin sebeplerini, arka planını, muhtemel ihmallerle birlikte diğer faktörleri araştıracağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Sekreteri Udaya R. Seneviratne, komite üyelerinin önümüzdeki 24 saat içinde atanacağını, saldırılarla ilgili raporun da iki hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan, terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlarda 24 kişinin yakalandığını duyuran Sri Lanka polisi, saldırıları düzenleyenlere ilişkin açıklamada bulunmadı.

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki hayvanat bahçesi yakınında ve Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

Sri Lanka polisi tarafından saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 08:06
  1. Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena
  2. Özel Soruşturma Komitesi
  3. Sri Lanka
  4. terör saldırısı

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