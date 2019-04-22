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Sri Lanka’daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 290'a yükseldi

Saldırıların faillerine yönelik operasyonlar sonucu 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

22 Nisan 2019 Pazartesi 07:13
Sri Lanka’daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 290'a yükseldi

MELBOURNE (AA) - Sri Lanka’daki kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 207'den 290’a yükseldiği bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Sri Lanka’da dünkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'a çıktığı, yaralı sayısının ise 500'ün üzerinde olduğu kaydedildi.

Saldırıların ardından yapılan operasyonlarda 24 kişinin yakalandığını duyuran güvenlik birimleri, saldırıları düzenleyenler konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı.

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda 27'si yabancı uyruklu 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 450 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 07:13
  1. 290 kişi öldü
  2. Sri Lanka
  3. terör saldırısı

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