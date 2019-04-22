Sri Lanka’daki terör saldırılarına tepkiler

MELBOURNE (AA) - Sri Lanka Tüm Seylan Ulama Cemiyeti (All Ceylon Jamiathul Ulama-ACJU), ülkede kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarını kınadı.

ACJU Başkanı Müftü Mohammed Ibrahim Mohammed Rizwe imzasıyla, cemiyetin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Paskalya'yı kutladıkları sırada Hristiyan erkek ve kız kardeşlerimize kiliselerde ve farklı yerlerde yapılan terörist saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu, hiçbir insanın herhangi bir nedenle tahammül edemeyeceği utanç verici ve insanlık dışı, iğrenç bir eylemdir.’’ denildi.

Terör saldırısının tüm Sri Lankalıları çok üzdüğü belirtilen açıklamada, "Bütün Sri Lankalı Müslümanlar adına, bizler Seylan Ulama Cemiyeti olarak, bu keder anında Hristiyan kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz, sevgi ve şefkat elimizi onlara uzatıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yetkili makamlardan ibadet yerlerinin korunması ve suçluların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesi istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘‘Tüm Sri Lankalıları, özellikle de cami yönetiminde bulunanlar olmak üzere bütün Müslüman toplumu kan bağışı yapmaya, yaralılara yardım ederek, psikolojik destek vererek kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaya, etkilenen toplulukları desteklemek için gereken her şeyi yapmaya çağırıyoruz.

Hepimiz bu konuda birlik olalım, bu kederli zamanda birbirimize yardım ve destek verelim ve bu trajedinin Sri Lankalılar olarak üstesinden gelmemiz için dua edelim.’’

