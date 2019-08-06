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Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe: - "Ülke kendini yeni terör türlerine hazırlamalı"

06 Ağustos 2019 Salı 23:56
Sri Lanka'daki terör saldırıları

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Sri Lanka'nın yeni terör çeşitlerine hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Wickremesinghe, ülkede 21 Nisan'da Paskalya günü yaşanan terör saldırılarını araştıran parlamento komitesine ifade verdi.

Sri Lanka'nın "yeni bir terörizm evresi" ile uğraşmak zorunda olduğunu söyleyen Wickremesinghe, "Ülke kendini yeni terör türlerine hazırlamalı." ifadesini kullandı.

Son yıllarda terörizmin farklılaştığını, merkezi bir örgütlenmenin olmadığını dile getiren Wickremesinghe, üyelerin örgütlere internet siteleri vasıtasıyla katılabildiğini söyledi. İnternetin varlığının çok büyük farklılık yarattığına işaret eden Wickremesinghe, sadece Sri Lanka değil bütün dünyanın bununla nasıl başa çıkacağının önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Saldırılardan önceki terör tehditleri konusunda ne kendisinin ne de güvenlik biriminin bilgilendirildiğini belirten Wickremesinghe, bu tehditlerle ilgili bilgilendirilmeme nedenine ilişkin şimdiye kadar tatmin edici bir cevap almadığını dile getirdi.

- Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 23:56
  1. Sri Lanka
  2. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe
  3. terör saldırıları

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