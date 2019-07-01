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Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ülkede 21 Nisan'da Paskalya günü yaşanan terör saldırılarının arkasında uluslararası uyuşturucu satıcılarının olduğuna inandığını belirtti

01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:02
Sri Lanka'daki terör saldırıları

ANKARA (AA) - Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ülkede 21 Nisan'da Paskalya günü yaşanan ve 290 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının arkasında uluslararası uyuşturucu kaçakçılarının olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Colombo Page"in haberine göre, geçen hafta uyuşturucu suçundan hükümlü bulunan 4 mahkum hakkındaki idam kararlarını onaylayan Sirisena'ya tepkiler gelirken, Devlet Başkanı, uluslararası uyuşturucu satıcılarını, Paskalya günü kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarının arkasında olmakla suçladı.

Sirisena, uyuşturucu satıcılarına verilen idam cezalarına karşı çıkanlara tepki göstererek, 2015'den 2019'a kadar, 24 bin 818 kilogramdan fazla çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildiğini aktardı.

Uyuşturucu suçları nedeniyle her yıl 50 binden fazla kişinin hapse atıldığını belirten Sirisena, bunların çoğunun kadın olduğunu ifade etti.

Ülkede son dönemde uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı suçlardaki artış, hükümeti bu konuda radikal kararlar almaya zorlamıştı.

Devlet Başkanı Sirisena, geçen ay yaptığı açıklamada, 4 uyuşturucu satıcısı hakkında verilen idam kararlarını onayladığını ve idamların kısa süre içinde infaz edileceğini kaydetmişti.

- Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:02
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