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Sri Lanka'daki terör saldırıları

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın, saldırılar öncesindeki istihbarat zaafiyeti ile ilgili polisin parlamentoda ifade vermesine karşı olduğu belirtildi

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:05
Sri Lanka'daki terör saldırıları

COLOMBO (AA) - Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın, ülkede Paskalya günü düzenlenen ve 250'den fazla kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarından önce yaşanan istihbarat zaafiyeti ile ilgili meclis soruşturmasında polisin ifade vermesine karşı olduğu bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Sirisena'nın dün akşam üst düzey yetkililerle yaptı toplantıda, polisin ve istihbarat görevlilerinin, medyanın karşısında hassas detayları görüşmek üzere soruşturmayı yürüten meclis komitesi tarafından çağrılmasını onaylamadığını söylediği aktarıldı.

Polise göre, Sirisena, komite görüşmelerine katılmayı reddeden memurları koruma sözü verdi.

Açıklamada, Sirisena'nın, Yüksek Mahkemede patlamalarla ilgili görülen beş dava olduğunu ve başsavcının kendisine meclis soruşturmasının mahkeme davalarına mani teşkil edebileceğini bildirdiğini söylediği kaydedildi.

Ülkede istihbarat yetkilileri, eski bürokratlar ve görevden uzaklaştırılan üst düzey emniyet yetkilisi, hafta içi meclis soruşturma komitesi önünde ifade vermiş ve güvenlik alanındaki eksikliklerden bahsetmişti.

Terör saldırılarındaki ihmallerinden ötürü istifası istenen güvenlik yetkililerinden eski Savunma Bakanlığı Müsteşarı Hemasiri Fernando, komiteye, aynı zamanda Savunma Bakanı olan Sirisena'ya özel görüşmeler için kolay ulaşılmadığını söylemişti.

Görevden uzaklaştırılan Emniyet Genel Müdürü Pujith Jayasundara da komite karşısında, Sirisena'nın kendisinden patlamaların sorumluluğunu üstlenerek istifa etmesini istediğini ve isminin daha sonraki herhangi bir soruşturmada temiz kalması konusunda garanti verdiğini belirtmişti.

Devlet Başkanı Sirisena daha önce terör saldırılarıyla ilgili istihbaratların kendisiyle paylaşılmadığını, bundan sorumlu kişilere karşı sert karşılık verileceğini açıklamıştı.

Hint istihbaratının Sri Lankalı yetkilileri ülkedeki ilk terör saldırısından iki saat önce uyardığı iddia edilmişti.

Sri Lanka Emniyet Müdür Yardımcısı Priyalal Disanayaka imzasıyla yayımlanan ve ülkenin dört güvenlik birimine gönderilen 11 Nisan tarihli istihbarat raporunda, yetkililerin saldırılardan sorumlu tuttuğu yerel terör örgütü "Ulusal Tevhid Cemaati"nin Paskalya törenleri sırasında kiliselere yönelik saldırı planladığına dair bilgilerin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

- Ülkedeki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Vekil Emniyet Müdürü C.D. Wickramaratne, bu ayın başında yaptığı açıklamada, Paskalya gününde Katolik kiliselerini, büyük otelleri ve kamuya açık alanları hedef alan bombalı saldırıların fail ve iş birlikçilerinin tümünün ya yakalandığını ya da öldüğünü belirtmişti.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.




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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:05
  1. istihbarat zaafiyeti
  2. Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena

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