0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Sri Lanka'daki terör saldırıları

İntihar saldırganlarından iki kardeşin babası gözaltına alındı

25 Nisan 2019 Perşembe 13:00
Sri Lanka'daki terör saldırıları

ANKARA (AA) - Sri Lanka'da Paskalya ayini sırasında kilise ve oteller dahil 8 noktayı hedef alan bombalı terör saldırılarını düzenleyen saldırganlardan iki kardeşin babasının gözaltına alındığı bildirildi.

CNN'de yer alan habere göre, Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekera, intihar saldırganlarından Imsath Ahmed Ibrahim ve Ilham Ahmed Ibrahim'in babası Muhammed Yusuf İbrahim'in oğullarına yardım ve yataklık etmekten gözaltına alındığını kaydetti.

Gunasekera, pazar günkü saldırılarla ilgili terörle mücadele ekiplerinin beş eve baskın düzenlendiğini, 70'den fazla şüphelinin gözaltında olduğunu söyledi.

Saldırılarla ilgili uluslararası soruşturma devam ediyor.

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı. Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ülkede hafta sonu kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkede drone ve insansız uçaklar yasaklanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 13:00
  1. Saldırgan
  2. Sri Lanka
  3. terör saldırıları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oyun dünyasını sarsacak Excalibur G900 satışa çıktı
    1. Oyun dünyasını sarsacak Excalibur G900..
    2. İlk kez yapay döllenme yoluyla bir..
    3. ERÜ’de Özel Hukukun Güncel Meseleleri..
    4. Zeka küpleri yarıştı
    5. Sivas’ta inadına patates üretilecek
    6. Real Madrid, 39 yaşındaki Reyes'in..
    7. Yalova Valisi Erol yaz sezonunu..
    8. 1 Mayıs 2019 nerede kutlanacak 1 Mayıs..
    9. Resmen açıkladı! Trump'a bomba rakip
    10. Ufuk Turu Toplantıları ’Sosyal..
    11. 7. Uluslararası İstanbul Akıllı..
    12. Kayseri İl Mili Eğitim Müdürü..
    13. Kütahya’da bitkisel üretim değeri..
    14. Kütahya Tarım Fuarı açıldı
    15. THY Euroleague’de play-off üçüncü..
    16. İzmir'de göçmenler için psikososyal..
    17. Ekolojik Kreş’ten uçurtma şenliği
    18. Serbest piyasada altın fiyatları
    19. Sultanahmet'te dünyanın en büyük "lale..
    20. Pekin’de asansör kazası: 11 ölü
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’