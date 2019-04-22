Sri Lanka’daki terör saldırıları

MELBOURNE (AA) - Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, terör saldırılarını, ülkeyi ve ekonomiyi istikrarsız hale getirme çabası olarak gördüğünü belirterek, "Bu talihsiz durumla başa çıkacağız, yasa ve düzeni sağlamak için hep birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Başbakan Wickremesinghe, ülkesindeki 207 kişinin hayatını kaybettiği, 450 kişinin yaralandığı kilise ve otellere yönelik terör saldırısına ilişkin Başbakanlığın resmi internet sayfasından yazılı açıklama yaptı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Wickremesinghe, "Bunu (saldırıları) ülkeyi ve ekonomiyi istikrarsız hale getirme çabası olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sıkı önlemler almaları talimatı verdim"

Dini yerleri ve bazı otelleri hedef alan saldırılar sonrasında düzenin korunması için tüm yetkili birimlerin birlikte çalışması gerektiğini ifade eden Wickremesinghe, "Savunma Bakanı, Üçlü Kuvvetler Komutanı ve Emniyet Genel Müdürüne ülkede hukuk ve düzeni sağlamak için sıkı önlemler almaları talimatını verdim.’’ ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu ve güvenlik birimlerinin de katılımıyla Cumhurbaşkanı ile alınacak önlemler konusunda görüşmelerde bulunduklarını hatırlatan Sri Lanka Başbakanı, açıklamasında ‘‘Soruşturmalar tamamlandıktan sonra bu saldırılardan sorumlu kişilere karşı kanun titizlikle uygulanacaktır. Bu talihsiz durumla başa çıkacağız, yasa ve düzeni sağlamak için birlikte çalışacağız.’’ ifadelerine yer verdi.

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında ve Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda 27'si yabancı uyruklu 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 450 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.