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Sri Lanka'daki terör saldırıları

Saldırıda hayatını kaybeden mühendis Serhan Selçuk Nariçi'nin Adıyaman'daki babaevinde hüzün hakim- Baba Mehmet Nariçi: - "En son bu sabah 05.00'te bana WhatsApp'tan 'Günaydın' yazdı. İki günde bir oğlumla telefonda konuşuyordum"

21 Nisan 2019 Pazar 19:59
Sri Lanka'daki terör saldırıları

ADIYAMAN (AA) - Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybeden mühendis Serhan Selçuk Nariçi'nin Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Baba Mehmet Nariçi, gazetecilere açıklamasında, oğlunun elektrik elektronik mühendisi olduğunu, Sri Lanka'da ABD Büyükelçiliği'ne yapılan yeni binanın elektrik işlerini yaptığını söyledi.

Oğlunun 2,5 yıldır Sri Lanka'da yaşadığını aktaran Nariçi, şöyle konuştu:

"En son bu sabah 05.00'te bana WhatsApp'tan 'Günaydın' yazdı. İki günde bir oğlumla telefonda konuşuyordum. Daha önce de Moritanya'daydı. Yaklaşık iki yıl da Afganistan'da yaşadı. Arkadaşlarıyla beraber otelin kafeteryasına kahvaltı yapmaya gitmişler. Orada da saldırı düzenlenmiş."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da kendilerini aradığını belirten Nariçi, oğlunun şehit olduğunu söylediğini kaydetti.

Oğlunun dört çocuğundan üçüncüsü olduğunu ifade eden Nariçi, "Yaklaşık 4 ay önce Gölbaşı'na geldi. Yılda iki kez yanıma gelirdi. En son iki gün önce telefonla görüştüm. Cenazesinin ne zaman geleceğini yetkililer bildirecek." diye konuştu.

Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 19:59
  1. Gölbaşı ilçesi
  2. Mehmet Nariçi
  3. Sri Lanka

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