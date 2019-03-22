0553 313 94 23

Sri Lanka'daki savaş suçlarıyla ilgili soruşturma

Sri Lanka'da Tamiller, savaş suçlarıyla ilgili soruşturmaya yabancı uzmanların katılmasını istedi

22 Mart 2019 Cuma 20:29
Sri Lanka'daki savaş suçlarıyla ilgili soruşturma

ANKARA (AA) - Sri Lanka'da Tamiller, onlarca yıl süren iç savaş sırasında işlendiği iddia edilen savaş suçları soruşturmasına yabancı uzmanların katılmasını talep etti.

Tamil Ulusal İttifakı Milletvekili Mathiaparanan Abraham Sumanthiran, parlamentoda, Sri Lanka'da insan hakları ihlalleri ve savaş suçları iddialarıyla ilgili soruşturmaya yabancı uzmanların dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Sumanthiran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin Eylül 2015'teki raporunun hemen ardından, ülkede yabancı yargıçların görev yapacağı karma mahkemeler kurulacağının ilan edildiğini hatırlatarak, Sri Lanka Hükümetinin bu yöndeki taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Tamillerin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuracağını kaydetti.

BM İnsan Hakları Konseyi dün Sri Lanka'ya, iddialarla ilgili güvenilir bir soruşturma için 2 yıl daha ek süre tanıdı.

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi, Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı. Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009 yılında yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 20:29
  1. savaş suçları
  2. Soruşturma
  3. Sri Lanka
  4. Tamiller

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DUP'tan Brexit anlaşmasına ret sinyali
    1. DUP'tan Brexit anlaşmasına ret sinyali
    2. GÜNCELLEME- İsrail askerleri Gazze'de..
    3. Jandarma 13 suçtan aranan şahsı..
    4. Büyükelçi Göktaş, Papa ile görüştü
    5. "Golan Tepeleri konusundaki hadsizliğe..
    6. Sri Lanka'daki savaş suçlarıyla ilgili..
    7. AK Parti'nin Amasya mitingi
    8. GÜNCELLEME 3 - İzmir'de servis..
    9. Sivasspor, Kayserispor maçı..
    10. Ömer Çelik: Gizli kapaklı işler..
    11. Araçlardan ruhsatsız silah ve..
    12. 1. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları..
    13. MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı..
    14. Mehmet Ağar'dan çarpıcı 'CHP'..
    15. Başkan Çimen, Meclis Üyelerine..
    16. Yanan alana gelir getirici fidanlar..
    17. Mustafa Kutlu Kütüphanesi hizmete açıldı
    18. Karısını zincirle boğarak öldürdü
    19. İsrail askerleri Gazze sınırında 2..
    20. Gümüşhane’de çiftçilere meyve fidanı..
    21. "Suriye'de DEAŞ'ın elinde toprak..
    22. Düzce'de FETÖ'nün "avukat yapılanması"..
    23. Samsung Galaxy M20 ne kadar? | Samsung..
    24. Galatasaray'dan CAS açıklaması:..
    25. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
    26. Fatma Betül Sayan Kaya ve Av. Şeyma..
    27. Mahathir'e Pakistan'da devlet nişanı..
    28. AK Parti'nin Amasya mitingi
    29. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ABD Dışişleri..
    30. İstihdam Seferberliği Samsun Buluşması
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'