0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Sri Lanka'daki saldırıların ardından Müslümanlar tedirgin

New York Times, Sri Lanka'da Paskalya ayini sırasında kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarını DEAŞ'ın üstlenmesinin ardından, ülkedeki Müslümanlar'ın kendilerini güvende hissetmediği ve bazı Hristiyanlar'ın Müslümanlara saldırdığını yazdı- Haberde, Hristiyanların Müslümanlara yönelik saldırılarında şu ana kadar can kaybı oluşmasa da bunun an meselesi olduğu belirtildi

25 Nisan 2019 Perşembe 00:04
Sri Lanka'daki saldırıların ardından Müslümanlar tedirgin

NEW YORK (AA) - Sri Lanka'da Paskalya ayini sırasında kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarını terör örgütü DEAŞ'ın üstlenmesinin ardından, ülkedeki Müslümanların kendilerini güvende hissetmediği ve bazı Hristiyanların Müslümanlara saldırdığı belirtildi.

Amerikan New York Times gazetesi, Sri Lanka'da 359 kişinin yaşamına mal olan terör saldırılarının ardından Müslümanların hedef haline geldiğini yazdı.

Paskalya ayini sırasında saldırıların hedefi olan kiliselerdin birinin bulunduğu Negombo kentindeki Müslümanlarla konuşan New York Times muhabirleri, buradaki Müslümanların nasıl hedef haline geldiğini yazdı.

Pakistan'dan Sri Lanka'ya göç eden Auranzeb Zabi, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıların sorumluluğunu üstlenmesinin ardından bir Hristiyan grubun kendisini ve iki çocuğunu dövdüğünü anlattı.

Zabi, askerlere sığınarak öfkeli kalabalıktan kurtulduğunu anlattı.

- "Can kaybı an meselesi olabilir"

Sri Lanka'daki saldırılardan bu yana Hristiyanların kapı kapı gezip, Müslümanların evlerinin camlarını, kapılarını kırdığı, insanları zorla evlerinden çıkararak sokaklarda tekmelediği ve onları ölümle tehdit ettiği aktarılan haberde, "Şu ana kadar bu olaylarda bir can kaybı yaşanmadı. Ancak birçok Müslüman bunun da an meselesi olduğunu düşünüyor." uyarısında bulunuldu.

Haberde görüşlerine yer verilen Pakistan kökenli Malik Ferhan da, "Artık kendimizi Sri Lanka'da güvende hissetmiyoruz." dedi.

Sri Lanka'nın başka bir kasabası olan Bandaragama'da da durumun farklı olmadığına işaret edilen haberde, 15 yıldır ayakkabıcılık yapan Muhammed İkbal'in hikayesine yer verildi.

Dükkanının kilise saldırılarının olduğu gece kundaklandığını ve kül olduğunu belirten İkbal, "Kesinlikle benden intikam almak için bunu yaptılar." diye konuştu.

- Sri Lanka'daki saldırılar

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 00:04
  1. Müslümanlar
  2. New York Times
  3. saldırı
  4. Sri Lanka

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    1. İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    2. Sudan'da Hristiyan okullarında hafta..
    3. Vali Bilmez, yaralı askerleri ziyaret..
    4. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    5. Alçak saldırı: PKK yandaşları TRT..
    6. Batman’da bankacı kadın başından..
    7. Tarçın nasıl kullanılmalı? Tarçın..
    8. PUBG’nin yıllık kazancı belli oldu!
    9. Motosikletin altında kalan sürücü öldü
    10. Sri Lanka'daki saldırıların ardından..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2019
    12. Manchester derbisi City'nin
    13. Brezilya'nın tutuklu eski devlet..
    14. Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve..
    15. "Samimi gayretleri değişik yerlere..
    16. İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
    17. Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde
    18. Anadolu Efes, Barcelona’yı deplasmanda..
    19. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    20. Bordan yeni bir madde üretildi!..
    21. Fas'ta açlık grevindeki mahkumların..
    22. Kapatılan özel okul için kayyum talebi
    23. ASELSAN’dan çocuklar için “Tekno..
    24. Trump'ın, Hafter'in Trablus..
    25. Yeşil reçeteli ilaç satan 2 kişi..
    26. Yılmaz Vural'dan 'Fenerbahçe' itirafı:..
    27. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    28. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
    29. New York polisi Müslümanların..
    30. MRO uydusu Mars'taki Cerberus Fossae..
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...