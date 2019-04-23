Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 310’a yükseldi
Sri Lanka Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekera, saldırılarda ölenlerin sayısının 310’a yükseldiğini duyurdu.23 Nisan 2019 Salı 10:34
Sri Lanka Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekera, saldırılarda ölenlerin sayısının 310’a yükseldiğini duyurdu.
Sri Lanka Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekera, kiliselere ve otellere gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 290’dan 310’a yükseldiğini duyurdu. Gunasekera, yaklaşık 500 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaşanan saldırı sebebi ile ülkede ulusal yas ilan edilirken, ölü sayısının artabileceği kaydedildi.
Sri Lanka’da 21 Nisan Paskalya Bayramı’nda çeşitli kilise ve otellere bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda yüzlerce kişi yaralanmış, aralarında Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş isimli iki Türkün de bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.
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