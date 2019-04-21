Sri Lanka’daki saldırılarda ölenlerin sayısı 215’e yükseldi Sri Lanka’da 8 farklı noktaya düzenlenen terör saldırılarında ölü sayısı 215’e yükselirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Sri Lanka’da 8 farklı noktaya düzenlenen terör saldırılarında ölü sayısı 215’e yükselirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Sri Lanka’nın Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerinde 8 farklı noktaya terör saldırısı düzenlenmiş 200’den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer saldırıda ölü sayısının 215’e çıktığını duyurdu. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sri Lanka Dışişleri Bakanlığınca yapılan son açıklamada da saldırılarda 25 yabancı uyruklunun hayatını kaybettiği belirtildi.

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