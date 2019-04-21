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Sri Lanka’daki saldırıda hayatını kaybeden mühendisin babası konuştu

Sri Lanka’daki saldırıda hayatını kaybeden mühendis Yiğit Ali Çavuş’un ailesi aldıkları haberle yıkıldı.

21 Nisan 2019 Pazar 19:00
Sri Lanka’daki saldırıda hayatını kaybeden mühendisin babası konuştu

Sri Lanka’daki saldırıda hayatını kaybeden mühendis Yiğit Ali Çavuş’un ailesi aldıkları haberle yıkıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun olaydan sonra aradığı genç mühendisin babası Mehmet Çavuş, “Başarılı bir çocuktu. İnsanlara nasıl kıyıyorlar ben anlayamıyorum” dedi.


Sri Lanka’daki saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki mühendis Yiğit Ali Çavuş’un ailesine acı haber ulaştıktan sonra aile hüzne boğuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve çok sayıda milletvekilinin aradığı Yiğit Ali Çavuş’un babası Mehmet Çavuş, “Oğlum özel bir şirkette mühendis olarak görev yapıyordu. Sabah kahvaltıya arkadaşı ile gitmiş. Daha sonra bu patlama nedeniyle haberi duyunca, sağ olsun Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aradı beni. Milletvekillerimiz aradı. Bekliyoruz” dedi.


Acılı baba Mehmet Çavuş, “Pırıl pırıl bir çocuktu. İTÜ’yü onur derecesi ile bitirdi. İki dil biliyordu. Başarılı bir çocuktu. Yani insanlara nasıl kıyıyorlar ben anlayamıyorum. İki yıldır orada görev yapıyordu” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 19:00
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