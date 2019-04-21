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Sri Lanka'daki kilise ve otellere saldırılar

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, sorumlulara karşı güçlü biçimde harekete geçilmesi talimatı verdi - Sokağa çıkma yasağının yerel saatle 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar geçerli olacağı bildirildi- 8. patlama, başkent Colombo'nun Dematogoda banliyösünde konutlara yakın bir bölgede meydana geldi - Facebook ve Instagram dahil sosyal paylaşım siteleri asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla geçici engellendi

21 Nisan 2019 Pazar 13:13
Sri Lanka'daki kilise ve otellere saldırılar

ANKARA (AA) - Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ülkede kilise ve otelleri hedef alan saldırılar ile ardından meydana gelen iki patlama üzerine terör olaylarının sorumlularına karşı güçlü biçimde harekete geçilmesi talimatı verdi.

Sirisena, yaptığı açıklamada, "Bu komplodan sorumlu olan kişilere karşı sert eyleme geçilmesi konusunda talimat verdim." ifadesini kullandı.

Maithripala Sirisena, tüm emniyet ve savunma birimlerinden, kanun ve nizamın sürdürülmesi için tüm adımları atmasını, bu adi saldırıların hızla soruşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istediğini söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı, vatandaşlara da sükunetle davranmaları ve söylentiler ile asılsız haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Yerel Daily Mirror gazetesi de ülkede Sirisena'nın talimatı olan sokağa çıkma yasağının yerel saatle 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar geçerli olacağını yazdı.

Gazetenin haberinde 8. patlamanın da başkent Colombo'nun Dematogoda banliyösünde konutlara yakın bir bölgede meydana geldiği belirtildi.

Sri Lanka hükümetinin ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla Facebook ve Instagram dahil sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı aldığı kaydedildi.

Bu sabah Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirilmişti. Şinhua ajansı, kilise ve otellerdeki patlamalarda 185 kişinin yaşamını yitirdiğini, 469 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana gelmişti. 8. patlamanın ardından ise ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.


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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 13:13
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