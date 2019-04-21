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Sri Lanka'da üç kilise ve üç otelde yaşanan patlamalarda ölü sayısı 129'a yükseldi.

21 Nisan 2019 Pazar 09:49
Sri Lanka'da üç kilise ve üç otelde yaşanan patlamalarda ölü sayısı 129'a yükseldi.
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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 09:49
  1. patlamalar
  2. Sri Lanka

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