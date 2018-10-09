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Sri Lanka’da şiddetli yağış ve fırtına: 9 kişi öldü

Sri Lanka’da meydana gelen şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise evlerinden tahliye edildi.

09 Ekim 2018 Salı 11:29
Sri Lanka’da şiddetli yağış ve fırtına: 9 kişi öldü

Sri Lanka’da şiddetli yağış ve sert rüzgarlar hayatı olumsuz etkiliyor. Felaket Yönetim Merkezi (DMC) yetkilileri, olumsuz hava koşulları yüzünden 9 kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini bildirdi. DMC Sözcüsü Pradeep Kodippili, bugün ve yarın daha fazla yağış beklendiğini söyledi. 

Ülkede Cumartesi gününden itibaren başlayan yağışlardan 48 binden fazla kişi etkilenirken, 5 binin üzerinde aile evlerinden tahliye edilerek kurulan 21 barınağa yerleştirildi. Yağışların yoğun olduğu yerlerde yaşayanların bölgeyi terk etmesi talimatı verildi. 

HEYELAN UYARISI 

Başkent Colombo’nun güneyinde yer alan Kalatura bölgesinde yaşayan halka heyelan uyarısı yapıldı. DMC Sözcüsü Kodippili, ordunun riskli bölgelerde ikamet eden halkın güvenli yerlere tahliye edildiğini bildirdi. Kodippili, ordu ve polis kuvvetlerinin aileleri tahliye etmek ve riskli bölgelerde mahsur kalanları kurtarmak için çağrıldığını belirtti. 

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sumith Athapaththu, sel baskını altında kalanlara yardım etmek ve katılmak için bin 200 askerin bölgeye gönderildiğini bildirdi. 

İçişleri Bakanı Vajira Abeywardena, hükümet ve kurtarma ekiplerinin kötü hava koşullarından etkilenen halka pişmiş gıda, içme suyu, kuru gıda ve ilaç yardımında bulunduğunu söyledi. 

DAHA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR 

Meteoroloji Departmanı, Bengal körfezindeki alçak basınç alanının yoğunluğunun arttığını ve adanın kuzey doğusunda bulunan liman şehri Trincomalee’den 950 mil uzakta konumladığı için bugün de dahil olmak üzere iki gün boyunda daha fazla yağış beklendiğini bildirdi.

Departman, batı, kuzey batı, orta kesimler ve Sabaragamuwa bölgesinde ve güneyde bulunan Galle ve Matara bölgelerinde daha etkili yağış görüleceğini belirtti. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:29
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