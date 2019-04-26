Sri Lanka’da polis ile silahlı gruplar arasında çatışma
Sri Lanka’nın Ampara bölgesinde polis ile silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar ve patlayan bombalar sebebi ile bölgede sokağa çıkma yasağı başlatıldı.26 Nisan 2019 Cuma 22:28
Sri Lanka’nın Ampara bölgesinde polis ile silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar ve patlayan bombalar sebebi ile bölgede sokağa çıkma yasağı başlatıldı.
Sri Lanka’da Paskalya gününde yaşanan terör olaylarından sonra ülke alarm duruma geçerken akşam saatlerinde Ampara bölgesinde polisin aldığı ihbar sonrası bir fabrikaya baskın düzenlediği aktarıldı. Baskın esnasında polis memurları ve silahlı kişiler arasında çatışma yaşandı. Yaşanan çatışma esnasında ayrıca 3 şüpheli üzerlerindeki bombayı patlattı. Yaşan olay sonrası eyaletteki Kalmunai, Chavalakade ve Samanthurai bölgelerinde güvenlik önlemleri artırılarak ikinci bir bildiriye kadar sokağa çıkma yasağı getirildi.
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