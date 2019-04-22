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Sri Lanka'da orduya olağanüstü hal yetkileri verildi

Olağanüstü hal yetkileri kapsamında ordu mensupları terör şüphelilerini yakalayıp tutuklayabilecek

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:42
Sri Lanka'da orduya olağanüstü hal yetkileri verildi

KOLOMBO (AA) - Paskalya gününde aralarında kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya terör saldırıları düzenlenen Sri Lanka'da orduya savaş durumu yetkileri verildi.

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın ofisinden yapılan açıklamada, terör saldırılarının ardından orduya terör şüphelilerini yakalama ve tutuklama konusunda olağanüstü yetkiler tanındığı belirtildi.

Açıklamada, yetkilerin bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Sri Lanka'da orduya verilen olağanüstü hal yetkileri 2009 yılında iç savaşın sona ermesinin ardından kaldırılmıştı.

Sri Lanka'da dün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.


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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 16:42
  1. olağanüstü hal
  2. Ordu
  3. Sri Lanka
  4. terör saldırısı

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