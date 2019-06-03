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Sri Lanka'da Müslüman bakanlar istifa etti

03 Haziran 2019 Pazartesi 23:41
Sri Lanka'da Müslüman bakanlar istifa etti

ANKARA (AA) - Sri Lanka'da Müslüman bakanlar toplu şekilde istifalarını verdi.

Ülke basınında yer alan habere göre, 9 Müslüman bakan ve bakan yardımcıları, Sri Lanka'da Paskalya günü düzenlenen ve 250'den fazla kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarının ardından, hükümetin Müslümanların güvenliğini sağlamada başarısız olduğu gerekçesiyle istifa etti.

İstifa eden bakanlardan Şehir Planlama Bakanı Rauf Hakem, basına yaptığı açıklamada, hükümetin, masum vatandaşların nefret suçlarından korunması, ülkede kanun ve nizamın sağlanması için kararlı şekilde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkesinin itibarının korunması adına istifa ettiğini söyleyen Hakem, Sri Lanka halkının iyiliği için bu kararı aldığını belirtti.

"Sri Lanka'da yeniden uyum ve barışın hakim olmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Hakem, saldırılarla ilgili soruşturmanın düzgün şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlar, parlamento üyesi olarak hükümeti desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

- Müslümanlara yönelik saldırılar

Ülkede, Kuzey Batı eyaletindeki Puttalam şehrinde geçen ay İslam karşıtı grubun 45 yaşındaki bir Müslümanı bıçaklayarak öldürmesi üzerine eyalet genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Minuwangoda, Matara ve Puttalam kentlerinde, aralarında sivil toplum kuruluşu lideri 3 kişinin de bulunduğu toplam 74 kişi, saldırılara karışma veya teşvik etme gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Paskalya gününde kilise ve otelleri hedef alan terör saldırıları sonrasında İslam karşıtı gruplar, Chilaw kentinde Müslümanlara ait dükkanlar ile camileri tahrip etmişti.

Şiddet eylemleri sonrasında ülke genelinde sosyal medya yasağı getirilmiş, Kuzey Batı eyaleti genelinde daha önce hafifletilen sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edilmişti.

Ordu yetkilileri, Müslümanlara yönelik saldırıların ardından ülkedeki durumun kontrol altına alındığını duyurmuş, sosyal medya platformlarına getirilen engelleme kaldırılmıştı.

- Sri Lanka'da terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 23:41
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