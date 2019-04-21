Sri Lanka’da havalimanında bomba bulundu Sri Lanka’nın Negombo şehrindeki Bandaranaike uluslararası havalimanında bomba bulundu.

Sri Lanka’nın Negombo şehrindeki Bandaranaike uluslararası havalimanında bomba bulundu. Bomba imha ekipleri bombayı etkisiz hale getirdi.

Gün içinde 8 defa bombalı terör saldırısıyla sarsılan Sri Lanka’da yeni bir bomba paniği yaşandı. Negombo şehrindeki Bandaranaike uluslararası havalimanında, askeri personelin rutin kontrolü sırasında havalimanı yolunda terkedilmiş şüpheli bir paket bulundu. Yetkililer, paketin içine boru tipi bomba gizlendiğini tespit etti. Bomba imha ekiplerince imha edilen bomba hakkında açıklama yapan Hava Kuvvetleri Sözcüsü Gihan Seneviratne, bombanın 1,8 metre uzunluğunda olduğunu kaydetti.

Bomba imhası sırasında havalimanındaki tüm uçuşlar askıya alındı.

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