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Sri Lanka’da en yüksek rütbeli polis şefi istifa etti

Sri Lanka’nın en üst düzey polis memuru olan Polis Genel Müfettişi Pujith Jayasundara, kilise ve otellere gerçekleştirilen saldırılar sonrası istifa etti.

29 Nisan 2019 Pazartesi 10:00
Sri Lanka’da en yüksek rütbeli polis şefi istifa etti

Sri Lanka’nın en üst düzey polis memuru olan Polis Genel Müfettişi Pujith Jayasundara, kilise ve otellere gerçekleştirilen saldırılar sonrası istifa etti.


Sri Lanka’nın en üst düzey polis memuru olan Polis Genel Müfettişi Pujith Jayasundara, Hristiyanların Paskalya bayramı sırasında yaşanan bombalı saldırılar nedeniyle istifasını verdi. Devlet Başkanı Maithripala Sirisena önceden uyarılmalarına rağmen saldırıları önlemek için adım atmadıklarını iddia ettiği Savunma Sekreteri ve Emniyet Genel Müfettişi’nin istifalarını istemişti. Geçen Perşembe günü de Savunma Sekreteri Hemasri Fernando istifasını vermişti.


Sirisena’nın atayacağı Savunma Sekreteri ve Emniyet Genel Müfettişi’nin anayasa konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Gelen ilk bilgiler Hukuk ve Düzen Bakanlığı Ek Sekreteri Thusitha Wanigasingha veya eski ordu komutanı Geneal Daya Ratnayake’nin Savunma Bakanlığı Sekreteri olarak atanabileceği yönünde.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 10:00
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