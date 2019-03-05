0553 313 94 23

Sri Lanka’da Dang Humması vakaları artıyor

Sri Lanka’da bu yıl Dang Humması hastalığına yakalananların sayısı 8 bin 900’e ulaştı.

05 Mart 2019 Salı 15:01
Sri Lanka’da Dang Humması vakaları artıyor

Sri Lanka’da bu yıl Dang Humması hastalığına yakalananların sayısı 8 bin 900’e ulaştı.

 

Sri Lanka’da yılbaşından bu yana Dang Humması vaka sayısının 8 bin 900’e ulaştığı açıklandı. Dang Humması hastalığının başkent Kolombo’da 2 bin 17 kişide, Jaffna şehrinde bin 354 kişide, Gampaha da ise bin 93 kişide görüldüğü belirtildi.

 

Dikkatli olunması yönünde açıklama yapan epidemiyologlar, tüm hastaların dinlenmeye ihtiyacı olduğunu, işe veya okula gitmekten kaçınılması gerektiğini, hastalığın ölümcül olabileceğini belirtti. İnsanlara sivrisinekler tarafından bulaşan Dang Humması virüsü, hafif ateşle kendini gösteriyor. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, kas ve eklem ağrıları bulunuyor.

 

Öte yandan geçtiğimiz yıl ülkede Dang Humması’ndan 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Mantı Kur’an Kursu öğrencileriyle buluştu
    1. Vali Mantı Kur’an Kursu öğrencileriyle..
    2. Adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin..
    3. Van'da trafik kazası! 14 yaralı
    4. Binali Yıldırım tersane işçileriyle..
    5. DÜ sporcusu bilek güreşinde şampiyon..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamıyla bez..
    7. Tekstilde gelecek var
    8. Bakan Çavuşoğlu: "Suriye’nin toprak..
    9. "Türkiye Gençlik STK'ları Platformu"..
    10. GAÜN’de uluslararası öğrencilere..
    11. Sivasspor'da Muhammet Demir ameliyat..
    12. Kars’ta yaban hayvanları unutulmadı
    13. DÜ 10’uncu Kariyer ve Eğitim Fuarı’na..
    14. Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak
    15. El Bab’ta patlama: Yaralılar var
    16. Özlü’den “Bilim Merkezi ve Teknoloji..
    17. Merdiven altında üretilen 5 ton..
    18. Cumhurbaşkanı Malatya’ya gelecek
    19. Rusya ve Özbekistan anlaşmaya vardı!..
    20. El-Bab’da patlama: 3 yaralı
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar