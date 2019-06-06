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Sri Lanka’da Dang Humması salgını: 28 ölü

Sri Lanka’da 2019’un ilk beş ayında dang humması nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği, 18 binden fazla kişide dang humması görüldüğü kaydedildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:56
Sri Lanka’da Dang Humması salgını: 28 ölü

Sri Lanka’da 2019’un ilk beş ayında dang humması nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği, 18 binden fazla kişide dang humması görüldüğü kaydedildi.


İsanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Dang Humması nedeniyle Sri Lanka’da yılın beş ayında 28 kişi hayatını kaybetti. Hastalığa yakalananların sayısı ise 18 bin 760 olarak açıklandı. Dang Humması hastalığının başkent Kolombo’da 2 bin 480 kişide, Jaffna şehrinde bin 887 kişide, Gampaha da ise 4 bin 66 kişide görüldüğü belirtildi.


Dikkatli olunması yönünde açıklama yapan epidemiyologlar, tüm hastaların dinlenmeye ihtiyacı olduğunu, işe veya okula gitmekten kaçınılması gerektiğini, hastalığın ölümcül olabileceğini belirtti. İnsanlara sivrisinekler tarafından bulaşan Dang Humması virüsü, hafif ateşle kendini gösteriyor. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, kas ve eklem ağrıları bulunuyor.


Öte yandan, geçtiğimiz yıl ülkede Dang Humması’ndan 50’den fazla kişi hayatını kaybetmiş 48 biden fazla kişide dang humması görüldüğü kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:56
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