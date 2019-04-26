Sri Lanka’da 3 yeni patlama daha meydana geldi Sri Lanka’nın Kalmunei şehrinde 3 yeni patlama meydana geldiği duyuruldu.

Sri Lanka’nın Kalmunei şehrinde 3 yeni patlama meydana geldiği duyuruldu.

Sri Lanka yerel basını polise dayandırdığı haberlerinde ülkenin Ampara Bölgesi’ndeki Kalmunei şehrinde 3 yeni patlama meydana geldiği duyurdu.Yerel basın ayrıca polisin tedbir amaçlı bölgede sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladığını belirtti.



Sri Lanka’da geçtiğimiz günlerde ülkedeki çeşitli otel ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 253 kişi hayatını kaybetti, 400’den fazla kişi de yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırılar sonrasında ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.