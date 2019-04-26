Sri Lanka’da 3 yeni patlama daha meydana geldi
Sri Lanka’nın Kalmunei şehrinde 3 yeni patlama meydana geldiği duyuruldu.26 Nisan 2019 Cuma 18:49
Sri Lanka’nın Kalmunei şehrinde 3 yeni patlama meydana geldiği duyuruldu.
Sri Lanka yerel basını polise dayandırdığı haberlerinde ülkenin Ampara Bölgesi’ndeki Kalmunei şehrinde 3 yeni patlama meydana geldiği duyurdu.Yerel basın ayrıca polisin tedbir amaçlı bölgede sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladığını belirtti.
Sri Lanka’da geçtiğimiz günlerde ülkedeki çeşitli otel ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 253 kişi hayatını kaybetti, 400’den fazla kişi de yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırılar sonrasında ülkede olağanüstü hal ilan edildi.
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