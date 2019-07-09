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Sri Lanka turizmi teşvik için hava yolu vergilerini kaldırıyor

Hükümet, yurt dışından uçak seferlerini arttırmak ve bilet fiyatlarını ucuzlatmak üzere, hava yolu şirketlerinden alınan yakıt ve yakıt ikmal vergilerini lağvedecek - Yeni düzenlemelerin, Paskalya günü yaşanan terör saldırılarının ardından azalan yabancı ziyaretçi sayısını arttırması bekleniyor

09 Temmuz 2019 Salı 13:35
Sri Lanka turizmi teşvik için hava yolu vergilerini kaldırıyor

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da hükümet, nisan ayında yaşanan terör saldırılarının ardından ülkeye gelen yabancı turist sayısının düşmesi üzerine turizmi teşvik için hava yolu şirketlerinin ödediği bazı vergileri kaldırma kararı aldı.

Sri Lanka Turizm Bakanı John Amaratunga, yurt dışından uçak seferlerini arttırmak ve bilet fiyatlarını ucuzlatmak üzere, hava yolu şirketlerinden alınan yakıt ve yakıt ikmal vergilerinin kaldırılacağını açıkladı.

Bakan Amaratunga, hükümetin ayrıca, yabancı hava yolu şirketlerinin yer hizmetleri masraflarını azaltacak düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Yeni düzenlemelerin, 290 kişinin hayatını kaybettiği 21 Nisan'da Paskalya günü yapılan terör saldırılarının ardından azalan yabancı ziyaretçi sayısını arttırması bekleniyor.

Sri Lanka Turizm Kalkınma Otoritesinin ay başında yayımladığı verilere göre, terör saldırılarının ardından turizm sezonunun ilk ayı haziranda, ülkeyi ziyaret eden turist sayısı önceki yıla göre yüzde 57 azalmıştı.

Yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk 6 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 gerilemişti. Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi geçen yılın ilk 6 ayında 1 milyon 164 bin 647 yabancı ziyaretçiyi ağırlarken, rakam bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 8 bin 449'da kalmıştı.

Turizm, yurt dışında çalışan işçilerin ülkeye gönderdiği dövizler ve tekstil ile kumaş ihracatından elde edilen gelirlerle birlikte ülkenin en önemli döviz kaynağını oluşturuyor.

- Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:35
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