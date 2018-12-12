Sri Lanka parlamentosunda eski Başbakana destek

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da parlamentoda Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın ekim ayında görevden aldığı eski Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin yeniden başbakan olması için verilen önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Milletvekili Sajith Premadasa, Wickremesinghe'nin yeniden başbakanlık görevine getirilmesine ilişkin önergeyi parlamentoya sundu.

Yapılan oylamada 225 milletvekilinin 117'si önerge lehine oy kullandı.

Milletvekili Premadasa, yaptığı açıklamada, "Bugün bizim siyasi tarihimizde önemli bir gün. Bugün demokrasinin diktatörlüğü yendiği bir gün." ifadelerini kullandı.

Premadasa, Devlet Başkanı Sirisena'nın parlamentodaki karara saygı duyması ve Wickremesinghe'yi yeniden başbakan olarak ataması gerektiğine işaret etti.

Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak, yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmişti.

Mahinda Rajapaksa liderliğindeki hükümet geçen ay parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.

Parlamentoda çoğunluğun desteğine sahip Ranil Wickremesinghe, başbakanlık görevinden alınmasının hükümsüz olduğunu savunuyor.