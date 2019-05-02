0553 313 94 23

Sri Lanka Katoli kilisesine özel saldırı tehdidi, ayinler iptal edildi

Sri Lanka Katolik Kilisesi, ülkede en az iki kiliseye gerçekleştirilen saldırıların ardından yapılan özel bir tehdit nedeniyle Pazar ayinlerini süresiz olarak iptal ettiğini duyurdu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:05
Sri Lanka Katoli kilisesine özel saldırı tehdidi, ayinler iptal edildi

Sri Lanka Katolik Kilisesi, ülkede en az iki kiliseye gerçekleştirilen saldırıların ardından yapılan özel bir tehdit nedeniyle Pazar ayinlerini süresiz olarak iptal ettiğini duyurdu.


Sri Lanka Katolik Kilisesi, Pazar günü gerçekleştirilmeye başlanacak olan ayinlerin özel bir saldırı tehdidiyle süresiz olarak durdurulduğunu duyurdu. Colombo Başpiskoposu sözcüsü yaptığı açıklamada, Kardinal Malcolm Ranjith’in 5 Mayıs’tan itibaren düzenli bir şekilde Pazar ayinlerine devam etmek istediğini, ancak yeni gelen bilgideki saldırı tehdidi nedeniyle ayinleri süresiz olarak durdurduğunu bildirdi. Sözcü, "Güvenlik güçlerinin tavsiyesi üzerine, hiçbir kilisede Pazar ayini yapmamaya karar verdik, iki kiliseye karşı özel bir tehdit var" dedi.


Kardinal Ranjith tüm kiliselerde tüm ayinleri iptal ettikten sonra geçtiğimiz Pazar, televizyonda canlı olarak yayınlanan özel bir kilise ayini düzenlemişti. Dün ise 21 Nisan’da gerçekleştirilen intihar saldırılarına yönelik soruşturmaları yakından takip ettiğini ve düzenli ayinlere dönmeden önce güvenlik durumundan emin olmak istediğini söylemişti. Kardinal Pazar günü bir kaç kilisede ayin yapmayı planlamış, duruma göre ayinleri genişletmeyi düşünmüştü.


Silahlı muhafızlar


Sri Lanka’da kilise ve otellere yönelik gerçekleştirilen saldırılardan sonra ülke genelindeki kiliselerin etrafına silahlı muhafızlar yerleştirildi. Hükumet, Kardinal Ranjith’e de bir kaç koruma ve kurşungeçirmez bir limuzin verildi ancak limuzini geri veren kardinal sıradan bir arabada seyahat etmeye devam etti. Kardinal," Korkmuyorum. Devam etmek için kurşungeçirmez araçlara ihtiyacım yok. Lord benim koruyucum. Ama ben halkım için ve ülke için güvenlik istiyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin ilk kitap okuma yönetim platformu geliştirildi
    1. Türkiye’nin ilk kitap okuma yönetim..
    2. Piyanist Uğurlu OMÜ'de konser verdi
    3. IDEF'19'da iş birliği anlaşmaları
    4. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
    5. Sadece 30 günde bunları yaptılar!..
    6. Mehmet Metiner'den yeni parti..
    7. Almanya’da en çok tercih edilen isim..
    8. TOBB 75. Genel Kurulu
    9. Posof’ta ‘Görsel Sanatlar’ sergisi..
    10. Mersinli öğrenciler, 3 milyon pulla..
    11. Biga’da KHGB toplantısı yapıldı
    12. ASPİLSAN ve Sabancı Üniversitesi..
    13. 2019 yılının ilk dört ayında..
    14. Gaziantep’te bilim fuarları şenlik..
    15. Sırbistan, Romanya ve Bosna Hersek..
    16. Bağcılar’da Ramazan ayı dolu dolu..
    17. Spot piyasada elektrik fiyatları
    18. Spor Şenlikleri’nin en özel..
    19. Başkan Fadıloğlu’ndan öğrencilere..
    20. MHP İl Başkanı Karataş’tan İspir..
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!