Sri Lanka Katoli kilisesine özel saldırı tehdidi, ayinler iptal edildi

Sri Lanka Katolik Kilisesi, ülkede en az iki kiliseye gerçekleştirilen saldırıların ardından yapılan özel bir tehdit nedeniyle Pazar ayinlerini süresiz olarak iptal ettiğini duyurdu.

Sri Lanka Katolik Kilisesi, Pazar günü gerçekleştirilmeye başlanacak olan ayinlerin özel bir saldırı tehdidiyle süresiz olarak durdurulduğunu duyurdu. Colombo Başpiskoposu sözcüsü yaptığı açıklamada, Kardinal Malcolm Ranjith’in 5 Mayıs’tan itibaren düzenli bir şekilde Pazar ayinlerine devam etmek istediğini, ancak yeni gelen bilgideki saldırı tehdidi nedeniyle ayinleri süresiz olarak durdurduğunu bildirdi. Sözcü, "Güvenlik güçlerinin tavsiyesi üzerine, hiçbir kilisede Pazar ayini yapmamaya karar verdik, iki kiliseye karşı özel bir tehdit var" dedi.

Kardinal Ranjith tüm kiliselerde tüm ayinleri iptal ettikten sonra geçtiğimiz Pazar, televizyonda canlı olarak yayınlanan özel bir kilise ayini düzenlemişti. Dün ise 21 Nisan’da gerçekleştirilen intihar saldırılarına yönelik soruşturmaları yakından takip ettiğini ve düzenli ayinlere dönmeden önce güvenlik durumundan emin olmak istediğini söylemişti. Kardinal Pazar günü bir kaç kilisede ayin yapmayı planlamış, duruma göre ayinleri genişletmeyi düşünmüştü.

Silahlı muhafızlar

Sri Lanka’da kilise ve otellere yönelik gerçekleştirilen saldırılardan sonra ülke genelindeki kiliselerin etrafına silahlı muhafızlar yerleştirildi. Hükumet, Kardinal Ranjith’e de bir kaç koruma ve kurşungeçirmez bir limuzin verildi ancak limuzini geri veren kardinal sıradan bir arabada seyahat etmeye devam etti. Kardinal," Korkmuyorum. Devam etmek için kurşungeçirmez araçlara ihtiyacım yok. Lord benim koruyucum. Ama ben halkım için ve ülke için güvenlik istiyorum" dedi.