Sri Lanka hükümetinden skandal suçlama! "Yeni Zelanda cami saldırısına misilleme olarak yapıldı"
Sri Lanka hükümetinden bir bakan, pazar günü ülkede en az 310 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıların Yeni Zelanda'daki cami saldırısına karşılık yapıldığını iddia ederek Müslümanları suçladı.23 Nisan 2019 Salı 12:16
Sri Lanka hükümetinden bir bakan, ülkede kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırıların Yeni Zelanda'daki cami saldırısına cevap olarak yapıldığını iddia ederek Müslümanları hedef aldı.
Açıklamada, saldırılardan iki yerel radikal İslamcı örgütün sorumlu olduğunu, bunlardan birinin Ulusal Tevhid Cemaati isimli örgüt olduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz ay Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camide Cuma namazı kılanlara yönelik silahlı saldırı yaşanmış, saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti.
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