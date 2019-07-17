0553 313 94 23

Sri Lanka Cumhurbaşkanı terör saldırılarının faillerinin idamını istiyor

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, nisan ayında 290 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını düzenleyenlerin idam edilmesi gerektiğini söyledi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33
Sri Lanka Cumhurbaşkanı terör saldırılarının faillerinin idamını istiyor

ANKARA (AA) - Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, ülkede 21 Nisan'da Paskalya günü yaşanan terör saldırılarının faillerinin idam edilmesi gerektiğini söyledi.

Yerel haber sitesi Daily Mirror'a göre, Cumhurbaşkanı Sirisena, nisan ayında 290 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sirisena, saldırganların suçlu olduklarını gösteren somut kanıtlara sahip olduklarını belirterek, 290 kişiyi öldüren bu kişilerin hepsinin idam cezası almayı hak ettiğini söyledi.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı, idam cezasının "daha iyi bir toplum için gerekli ve suç işlemeyi düşünenler için caydırıcı" olduğunu savundu.

Sirisena, darbe teşebbüslerinin, terör saldırılarının ve cinayetlerin Sri Lanka hukuk sisteminde karşılığının idam cezası olduğunu, idam cezasını engellemenin, sadece suçlulara fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

- Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da, 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

- Başbakan Wickremesinghe'den idam cezalarını infaz kararına itiraz

Cumhurbaşkanı Sirisena, haziran ayında yaptığı açıklamada, 4 uyuşturucu satıcısı hakkında verilen idam kararlarını onayladığını ve idamların kısa sürede infaz edileceğini açıklamıştı.

Son idam cezasının 1976'da infaz edildiği Sri Lanka'da, mahkemelerin verdiği idam kararları 43 senedir uygulanmıyordu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ise Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'nın idam cezalarının infazının ertelenmesine ilişkin uygulamaya son vermesini eleştirmişti.

Sri Lanka Yüksek Mahkemesi, uyuşturucuyla ilgili suçlardan mahkum olan 4 kişinin idamının infazını 30 Ekim'e ertelemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33
  1. erteleme
  2. İdam cezası
  3. Sri Lanka
  4. Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katalonya'nın İspanya Kralı karşıtı kararına iptal
    1. Katalonya'nın İspanya Kralı karşıtı..
    2. Karadeniz kıyılarında hortum paniği!..
    3. Fransa Bisiklet Turu
    4. ‘Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi’..
    5. Antalya'da feci kaza! Aracın içinde..
    6. ABD'li şirket ile Irak yönetimi..
    7. Topladıkları atıklardan “Biz çöp..
    8. Gazişehir Gaziantep, ilk hazırlık..
    9. Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi
    10. Devlet kurumunu dolandıran..
    11. Denizlispor’da 2 imza
    12. Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Midibüsten düşerek ölen genç,..
    15. İran'dan "Silah satan olmayınca..
    16. "Saldırı, Bağdat ve Ankara arasındaki..
    17. Uluslararası "Peygamberimiz ve Aile"..
    18. Fendoğlu, amatör sporun sorunlarını..
    19. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden..
    20. GRAFİKLİ - TSK PKK'nın Irak'taki..
    21. Orta Afrika’da silahlı gruplar..
    22. TBMM Genel Kurulu
    23. Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
    24. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    25. Beşiktaş'ın yeni sezon formaları..
    26. İsrail el koyduğu 13 tekneyi Gazze'ye..
    27. 9 aylık bebek öldü
    28. İnşaatta kenevir yetiştiren cezaevi..
    29. Meksikalı uyuşturucu karteli 'El..
    30. Milletvekili Köktaş: "Amacımız fındık..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda