Srebrenitsa’nın annesi dualarla son yolculuğa uğurlandı

Bosna Hersek, Srebrenitsa'daki soykırımda eşi ve iki oğlunu kaybeden, verdiği mücadele nedeniyle "adalet savaşçısı" olarak hafızalara kazınan Hatice Mehmedovic'i son yolculuğuna uğurladı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Pazar günü vefat eden Mehmedovic'in cenazesi, Srebrenitsa'daki Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından doğduğu köy Bektici'de defnedildi. Törene, ülkenin farklı şehirlerinden binlerce kişi katıldı. Defin merasimi öncesi Srebrenitsa Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Törende konuşan Srebrenitsa Belediye Meclisi Başkanı Alija Tabakovic, Bosna Hersekli kadın ve anneler için rol model olan Mehmedovic'in millet ve ırka bakmaksızın tüm çocukların annesi olduğunu söyledi. Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı Hajra Catic de bugünün merhum Mehmedovic'in daha iyi bir dünyaya uğurlandığı gün olduğunu belirterek, "Söz veriyoruz, oğullarımızın kemiklerini aramaya devam edeceğiz, her suçlunun cezalandırılması için mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

ADALET ARAYIŞINA DEVAM

Törende, Bosna Savaşı sırasında görev yapan eski Boşnak Komutan Naser Oric'in mektubu da okundu. Mektupta, Srebrenitsa annesi Mehmedovic'in gururla gerçek ve adalet için hakikat bayrağını taşıdığı belirtilerek, adalet mücadelesinin bu ayrılıkla durmayacağı, devam ettirileceği vurgulandı.

UNUTULMAMASI GEREK

Hatice Mehmedovic’in vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımlayan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic de, Mehmedovic’in gözlerinde gördüğü acıyı hiçbir zaman unutamayacağını belirterek, “Hatice’nin vefatı, Srebrenitsa’nın ve orada yaşananların unutulmaması gerektiğini bizlere miras bırakıyor” ifadelerine yer verdi.

Meşalesi yanmaya devam etmeli

Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, Hatice Mehmedovic’in ölümünün ardından yayımladığı mesajında Mehmedovic ile dört yıl önce tanıştığını anımsatarak “Savaştan önce Abdulah, Almir ve Azmir ile yaşadığı hayatı anlattı. Sonra 1995’te ölüme nasıl gittiklerini... Soykırımı yapanlar, işledikleri suçu gizlemek için cesetlerin yerini değiştirdi. Hatice, sevdiklerinin bir parçasına ulaşmak için 15 yıl bekledi” ifadelerini kullandı. Mehmedovic’in nefret etmek yerine güçlü ve hoşgörülü tutumundan son derece etkilendiğini vurgulayan Jolie, “Hatice farklıydı. Adalet ve gerçekler için 23 yıl yorulmadan mücadele etti. Sağlık problemleri yaşamasına rağmen Suriye’ye yardım konvoyları düzenledi” dedi. Jolie mesajına “Adalet mücadelesini sonlandıramadan hayata gözlerini yuman Mehmedovic’in yaktığı adalet meşalesi yanmaya devam etmeli” cümleleriyle son verdi.