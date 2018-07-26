0553 313 94 23

Srebrenitsa’nın annesi dualarla son yolculuğa uğurlandı

Kansere yeni düşerek hayatını kaybeden ‘Srebrenitsa annesi’ Hatice Mehmedovic dualarla uğurlandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:44
Srebrenitsa’nın annesi dualarla son yolculuğa uğurlandı

Bosna Hersek, Srebrenitsa'daki soykırımda eşi ve iki oğlunu kaybeden, verdiği mücadele nedeniyle "adalet savaşçısı" olarak hafızalara kazınan Hatice Mehmedovic'i son yolculuğuna uğurladı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Pazar günü vefat eden Mehmedovic'in cenazesi, Srebrenitsa'daki Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından doğduğu köy Bektici'de defnedildi. Törene, ülkenin farklı şehirlerinden binlerce kişi katıldı. Defin merasimi öncesi Srebrenitsa Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Törende konuşan Srebrenitsa Belediye Meclisi Başkanı Alija Tabakovic, Bosna Hersekli kadın ve anneler için rol model olan Mehmedovic'in millet ve ırka bakmaksızın tüm çocukların annesi olduğunu söyledi. Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı Hajra Catic de bugünün merhum Mehmedovic'in daha iyi bir dünyaya uğurlandığı gün olduğunu belirterek, "Söz veriyoruz, oğullarımızın kemiklerini aramaya devam edeceğiz, her suçlunun cezalandırılması için mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

ADALET ARAYIŞINA DEVAM

Törende, Bosna Savaşı sırasında görev yapan eski Boşnak Komutan Naser Oric'in mektubu da okundu. Mektupta, Srebrenitsa annesi Mehmedovic'in gururla gerçek ve adalet için hakikat bayrağını taşıdığı belirtilerek, adalet mücadelesinin bu ayrılıkla durmayacağı, devam ettirileceği vurgulandı.

UNUTULMAMASI GEREK

Hatice Mehmedovic’in vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımlayan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic de, Mehmedovic’in gözlerinde gördüğü acıyı hiçbir zaman unutamayacağını belirterek, “Hatice’nin vefatı, Srebrenitsa’nın ve orada yaşananların unutulmaması gerektiğini bizlere miras bırakıyor” ifadelerine yer verdi.

Meşalesi yanmaya devam etmeli

Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, Hatice Mehmedovic’in ölümünün ardından yayımladığı mesajında Mehmedovic ile dört yıl önce tanıştığını anımsatarak “Savaştan önce Abdulah, Almir ve Azmir ile yaşadığı hayatı anlattı. Sonra 1995’te ölüme nasıl gittiklerini... Soykırımı yapanlar, işledikleri suçu gizlemek için cesetlerin yerini değiştirdi. Hatice, sevdiklerinin bir parçasına ulaşmak için 15 yıl bekledi” ifadelerini kullandı. Mehmedovic’in nefret etmek yerine güçlü ve hoşgörülü tutumundan son derece etkilendiğini vurgulayan Jolie, “Hatice farklıydı. Adalet ve gerçekler için 23 yıl yorulmadan mücadele etti. Sağlık problemleri yaşamasına rağmen Suriye’ye yardım konvoyları düzenledi” dedi. Jolie mesajına “Adalet mücadelesini sonlandıramadan hayata gözlerini yuman Mehmedovic’in yaktığı adalet meşalesi yanmaya devam etmeli” cümleleriyle son verdi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:44
  1. Srebrenitsa’
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ahmet Akça mı oldu?
    1. Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ahmet..
    2. Çin'deki Amerika Büyükelçiliği..
    3. ABD Büyükelçiliği yakınında patlama!
    4. Trump ve Putin arasındaki görüşmede..
    5. Kemal Kılıçdaroğlu: Yönetimsel değil..
    6. Silivri Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu?
    7. Yardım isteyen genç kız için Bakanlık..
    8. TSK duyurdu: Diyarbakır'da 2 terörist..
    9. Donald Trump: AB ile anlaşma sağladık
    10. TBMM 1 Ekime'e kadar tatile girdi!
    11. Ankara'da önce çantasını buldular! Onu..
    12. Barenboim: İsrailli olduğum için..
    13. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı..
    14. FETÖ'cünün hayranlığı: İlgimi çekti,..
    15. İşte Akşener'in koltuğuna talip olan..
    16. 'Papaz Brunson' için Amerika'dan ilk..
    17. Kanlı Ay tutulması nedir?
    18. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    19. Murat Boylu kimdir? Nereli kaç yaşında?
    20. Alman gazetesinden akılalmaz iddia...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD'li casus rahip Brunson cezaevinden çıktı! Elektronik kelepçeye itiraz: Kaçıracaklar!
    ABD'li casus rahip Brunson cezaevinden çıktı! Elektronik kelepçeye itiraz: Kaçıracaklar!
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!