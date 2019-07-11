"Srebrenitsa’da yaşananlar aslında bir milleti yok etme girişimiydi"

Avrupa tarihinin en büyük katliamlarından biri olan Srebrenitsa katliamı, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kınandı.

Srebrenitsa’da yaşananların aslında bir milleti yok etme girişimi olduğunu belirten AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, "Srebrenitsa annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenitsa çiçeği yaşanan soykırımı simgelemektedir. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in ‘Bizi toprağa gömmeye çalıştılar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı’ sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır. AK Parti iktidarından önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, üst düzey toplantılarda savaş çocuklarının ahından, yaşanan insanlık ayıplarından bahsedilmesi için hiçbir hükümet öncü olmamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyene kadar mazlumların sesini kimse duymamıştır. Bugün 11 Temmuz 2019 AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları teşkilatı olarak Srebrenitsa katliamının 24. Yıl dönümünde 81 il Kadın Kolları Başkanımız, yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat mensuplarımız, 4 milyon 700 bin üyemizle birlikte Srebrenitsa’da yapılan soykırımı kınıyoruz. Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır; unutulmamalıdır. AK Parti, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulümden ve adaletsizlikten uluslararası kamuoyunun sorumlu olduğuna inanmış ve bu yüzden ‘Herkse için adalet’ ilkesini temel almış bir harekettir. Bugüne kadar toplumları birbirine düşüren ırkçı, İslamofobik, etnik nefreti körükleyen ideolojilerden insanlık adına hiçbir kazanım elde edilmemiştir. Geleceğe umutla bakabilmenin yolu; huzuru, refahı, adaleti ve insanı temel alan çalışmaları kendimiz kadar başkaları içinde istemekten geçmektedir. Srebrenitsa’da yaşanan soykırımda gerçek suçluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Srebrenista Annelerinin ve tüm Boşnakların başı sağolsun" ifadelerini kullandı.