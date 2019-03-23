Srebrenitsa'da maden ocağında göçük: 2 ölü Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde bulunan bir madende göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi. Zvornik Emniyet Sözcüsü Miljan Bobar'ın yaptığı açıklamada, boksit madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştuğu bildirildi. Yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucunda işçilerden 44 yaşındaki Slavisa Zugic ile 30 yaşındaki Branislav Ostojic'in cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi.

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