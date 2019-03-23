Srebrenitsa'da maden ocağında göçük: 2 ölü
Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde bulunan bir madende göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.23 Mart 2019 Cumartesi 00:54
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi.
Zvornik Emniyet Sözcüsü Miljan Bobar'ın yaptığı açıklamada, boksit madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştuğu bildirildi.
Yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucunda işçilerden 44 yaşındaki Slavisa Zugic ile 30 yaşındaki Branislav Ostojic'in cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi.
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