0553 313 94 23

23 yıl sonra defin

Sırp katillerin katledip toplu mezara gömdüğü Boşnaklar’dan 35’i soykırımın yıldönümünde Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bosna Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Bakir İzzetbegovic, anma töreninde “Srebrenitsa, engellemeye gücü olan ancak bunu yapmayan herkesin yüzünde kara bir leke olarak ebediyen kalacaktır” dedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:15
23 yıl sonra defin

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 23. yıldönümünde kurbanlar anıldı. 

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Potoçari’deki eski akü fabrikasında düzenlenen anma töreninde Srebrenitsa soykırımının her geçen gün daha fazla inkar edilmesine artık tepki gösterilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Temmuz 1995’te sadece birkaç gün içerisinde 8 binden fazla çocuğun, yaşlının ve kadının katledilip toplu mezarlara gömüldüğünü anımsatan Boşnak lider, normal bir insanın 20. yüzyılda Avrupa’nın orta yerinde böylesine korkunç bir suç işlenmesini zor anlayabileceğini söyledi.

BAKAN GÜL DE TÖRENDE

İzetbegovic, Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan eden Birleşmiş Milletler’in (BM) de toplu katliamları engellemediğini vurgulayarak, “Srebrenitsa, engellemeye gücü olan ancak bunu yapmayan herkesin yüzünde kara bir leke olarak ebediyen kalacaktır” dedi. Uluslararası Savaş Suçları Mekanizması Genel Sekreteri Olufemi Elias da kurum olarak 1995’teki korkunç olayların unutulmaması ve inkar edilmemesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Anma törenine Türkiye’den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra onlarca AK Partili milletvekili yer aldı. Anma sonrası toplu mezarlarda bulunup kimliği tespit edilen 35 kurban 23 yıl sonra Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yakınları tarafından kazılan mezarlara defnedilen Müslümanlara dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu. Birçok Bosnalı, mezar başlarında dua sonrası gözyaşlarını tutamadı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Bu yıl defnedilen 35 kurbandan en genci, öldürüldüğünde 16 yaşında olan Vesib İbric, en yaşlısı ise 71 yaşındayken öldürülen Sahin Halilovic oldu. Aileler yakınlarını toprağa verdikten sonra yine gözyaşlarına boğuldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 12:15
  1. Srebrenitsa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    1. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    2. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
    3. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
    4. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    5. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    6. Adana'da sosyal medyadan terör..
    7. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    8. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    9. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    10. Bitki çayları ne sıklıkla..
    11. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    12. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    13. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    14. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    15. İki ülke ABD'ye karşı birleşti
    16. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    17. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
    18. Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
    19. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    20. Sakarya’da trafik kazası: 6 kişi yaralı
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı