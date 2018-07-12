23 yıl sonra defin

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 23. yıldönümünde kurbanlar anıldı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Potoçari’deki eski akü fabrikasında düzenlenen anma töreninde Srebrenitsa soykırımının her geçen gün daha fazla inkar edilmesine artık tepki gösterilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Temmuz 1995’te sadece birkaç gün içerisinde 8 binden fazla çocuğun, yaşlının ve kadının katledilip toplu mezarlara gömüldüğünü anımsatan Boşnak lider, normal bir insanın 20. yüzyılda Avrupa’nın orta yerinde böylesine korkunç bir suç işlenmesini zor anlayabileceğini söyledi.

BAKAN GÜL DE TÖRENDE

İzetbegovic, Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan eden Birleşmiş Milletler’in (BM) de toplu katliamları engellemediğini vurgulayarak, “Srebrenitsa, engellemeye gücü olan ancak bunu yapmayan herkesin yüzünde kara bir leke olarak ebediyen kalacaktır” dedi. Uluslararası Savaş Suçları Mekanizması Genel Sekreteri Olufemi Elias da kurum olarak 1995’teki korkunç olayların unutulmaması ve inkar edilmemesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Anma törenine Türkiye’den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra onlarca AK Partili milletvekili yer aldı. Anma sonrası toplu mezarlarda bulunup kimliği tespit edilen 35 kurban 23 yıl sonra Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yakınları tarafından kazılan mezarlara defnedilen Müslümanlara dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu. Birçok Bosnalı, mezar başlarında dua sonrası gözyaşlarını tutamadı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Bu yıl defnedilen 35 kurbandan en genci, öldürüldüğünde 16 yaşında olan Vesib İbric, en yaşlısı ise 71 yaşındayken öldürülen Sahin Halilovic oldu. Aileler yakınlarını toprağa verdikten sonra yine gözyaşlarına boğuldu.