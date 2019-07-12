Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

ÜSKÜP (AA) - İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa'daki kurbanların anısına Kuzey Makedonya'da yürüyüş düzenlendi.



Başkent Üsküp'te, ülkedeki Boşnak derneklerinin çatı kuruluşu olan Boşnak Ulusal Konseyi tarafından düzenlenen yürüyüşe katılanlar, soykırım kurbanları anısına Eski Üsküp Çarşısı ve tarihi Taş Köprü'den geçerek Makedonya Meydanı'na ulaştı.

Yürüyüşe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya Meclisi Milletvekili Muhamed Zekiri, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Boşnak Demokratik Birliği Partisi Başkanı Munir Kolaçinats'ın yanı sıra ülkedeki farklı kuruluş temsilcisi ve ülkedeki farklı etnik kökenden vatandaşlar katıldı.



Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Cevad Hot, buradaki konuşmasında, "Srebrenitsa katliamın sadece Bosna Hersekliler ya da Boşnaklar için korkunç değil, Avrupa, tüm dünya ve kendilerinde zerre insanlık barındıranlar için de korkunç bir olay." ifadesine yer verdi.

- "Balkanlarda barış sağlanmadıkça, bir geleceğimiz olamaz"

Büyükelçi Kara da 20. yüzyılın insanlık adına utanç vesikası olarak nitelendirdiği Srebrenitsa soykırımının yüreklerinde bıraktığı acının her daim taze kalacağını vurgularken, "Bu alçak katliamda hayatını kaybeden Bosnalı kardeşlerimizin aziz hatıraları bize tek bir şeyi hep hatırlatacak; Balkanlar'da barış, huzur ve istikrar sağlanmadıkça, etnik topluluklar arası ayrımcılık ve nefretin üstesinden gelinmedikçe bir geleceğimiz olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bosna Hersek ziyaretini anımsatarak, burada kardeş olarak nitelendirdiği Boşnaklarla bir araya geldiğini hatırlatan Kara, "Tüm Balkanlar'da istikrar ve güven ikliminin hakim olması için Türkiye bugüne kadar büyük çaba sarf etmiştir. Bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz bu coğrafyanın mutluluğunu kendi mutluluğu, acısını da kendi acısı olarak görmektedir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bölgenin çok kültürlü dokusu ve iç barışının muhafazası için gayret ettiğini ve gayret etmeye de devam edeceğini dile getiren Kara, kurbanların ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

- "Orada yaşananlar insanlığın bir yarasıdır"

Milletvekili Zekiri ise soykırım kurbanların yakınları ile dayanışma içerisinde olmaları için burada bulunduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tam 24 yıl önce Srebrenitsa'da soykırımın yaşandığını ve 8 binden fazla kişinin sadece Boşnak, daha doğrusu Müslüman oldukları için öldürüldüğünü hatırlamak üzere burada toplandık. Bu insanların kaderi bizim de kaderimizdir. Hepimiz Srebrenitsa'yız. Orada yaşananlar insanlığın bir yarasıdır. 8 binden fazla baba, kardeş, oğul, erkek ve kadına yapılanları unutursak, kurbanları ikinci kez öldürmüş olacağız."

Srebrenitsa ile ilgili şiirin de okunduğu etkinlik kapsamında Karadağlı ressam Selver Kardovic ve Türkiyeli ressam Musa Güney Srebrenitsa katliamı ilgili resim yaptı.