Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

LAHEY (AA) - Hollanda'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yapılan soykırımda hayatını kaybedenler anıldı.

Lahey kentinde Hollanda Parlamentosu önündeki Het Plein Meydanı'nda 6 kurum tarafından 24 yıldır geleneksel olarak düzenlenen 400 kişinin katıldığı anma programına ayrıca Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Denk Partisi Milletvekilleri Tunahan Kuzu ile Selçuk Öztürk ve Müslümanların kurduğu NIDA partisi temsilcileri katıldı.



Ağıtlar ve ilahilerin okunduğu programda, Srebrenitsa'da katledilen ve yeni defnedilen 33 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Tören öncesi, Bosna Hersek'te 1995'teki Srebrenitsa soykırımından kaçmak isteyen sivil Boşnakların kullandığı ve halk arasında "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen güzergahta soykırım kurbanları anısına düzenlenen Barış Yürüyüşü'nü temsilen 11 kilometrelik yürüyüş yapıldı. Programa katılanlar, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünden geçti.



De Roggewoning Spor Parkı'nda başlayan yürüyüş, törenin yapıldığı Het Plein Meydanı'nda son buldu.



Duygu dolu anların yaşandığı programda, Bosna Hersek'te Potoçari Anıt Mezarlığı'na yeni defnedilen, soykırımda hayatını kaybeden 33 kişinin isimlerinin yazılı olduğu beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Yürüyüşe katılan Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna'da 24 yıl önce yaşanan soykırımın asla unutulmamasını istedi. Her zaman dikkatli olunması gerektiğine dikkati çeken Kuzu, "Bu soykırım 100-200 yıl önce değil daha 24 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde yaşandı." dedi.

Kuzu, uluslararası toplumun ve Hollanda'nın görevde olduğu sırada Bosna'daki Müslümanları korumak yerine Sırpların işini kolaylaştırdığını ve oradaki beklentilerin yerine getirilmediği için soykırımın yaşandığını dile getirdi.

Soykırım sonrası Srebrenitsa'da doğan Sadık Spijodic de yaşananların bir taraftan çok üzücü ve duygu yüklü olduğunu, diğer taraftan ise çok sayıda kişinin bir araya gelerek kurbanları anmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Soykırım kurbanları ile yaşayanlara ve dinine saygıdan anma törenine katıldığını kaydeden Spijodic, "Babamın tüm akrabaları ve annemin akrabalarından erkek olanların hepsi soykırım kurbanı oldu. Bunların bir kısmının kemikleri bulundu fakat çok sayıda bulunmayan kemik parçaları var. Bu daha da acı verici." ifadesini kullandı.

Srebrenitsa doğumlu 23 yaşındaki Emrah Hrustanovic de Bosna savaşını yaşamadığını fakat ailesi yaşadığı için karışık duygular içerisinde olduğunu anlattı.

Ailesinden bir kişinin işkence kamplarında kaldığını söyleyen Hrustanovic, "Çevremdekilerin anlattıkları hikayeler çok etkileyici. Bütün bu duygularla birlikte üzüntü ve nefreti aynı anda yaşıyorum." diye konuştu.

Hrustanovic, bir daha soykırım yaşanmaması ve özellikle Hollanda'nın yaşanan olayların bir parçası olması nedeniyle daha çok gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.