0553 313 94 23

Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da AK Parti kadın kolları tarafından basın açıklaması yapıldı

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:56
Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da AK Parti kadın kollarınca Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Srebrenitsa soykırımında 8 bin 372 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Soykırıma göz yumulduğunu ifade eden Yılmaz, AK Parti iktidarından önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda üst düzey toplantılarda, Bosna'da yaşanan insanlık trajedisine değinilmediğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Dünya 5'ten büyüktür" diyene kadar mazlumların sesinin duyulmadığını dile getiren Yılmaz, şöyle dedi:

"AK Parti olarak Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümünde soykırımı kınıyoruz. Srebrenitsa, insanlığın utanç vesikasıdır, unutulmamalıdır. AK Parti, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulümden ve adaletsizlikten uluslararası kamuoyunun sorumlu olduğuna inanmış ve bu yüzden herkes için adalet ilkesini temel almış bir harekettir. Bugüne kadar toplumları birbirine düşüren ırkçı, İslamofobik, etnik nefreti körükleyen ideolojilerden insanlık adına hiçbir kazanım elde edilememiştir. Geleceğe umutla bakabilmenin yolu, huzuru, refahı, adaleti ve insanı temel alan çalışmaları kendimiz kadar başkaları için de istemekten geçmektedir. Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın gerçek suçlularının hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz."

- Malatya

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Sırplar tarafından başlatılan Bosna Savaşı'nda 312 bin insanın hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, 27 bin 734 kişinin ise kayıp olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Partilerinin "Herkes için adalet" ilkesini temel aldığını dile getiren Oğuzhan, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın gerçek suçlularının hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istediklerini bildirdi.

- Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçı Güven de 1995'te Bosna topraklarının, insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa soykırımına şahit olduğunu söyledi.

İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede 5 gün içinde resmi kayıtlara göre 8 bin 372 kişi can verdiğini dile getiren Güven, şunları kaydetti:

"20. yüzyıldan 21. yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyu, batıya ve buna neden olan ülkelere hesap sormamıştır. Soykırımı kabul etmeyenler, başka soykırımların yapılmasına da göz yummuştur. Bugün özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenitsa'da soykırıma göz yuman Avrupa'dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır. Srebrenitsa annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenitsa çiçeği yaşanan soykırımı simgelemektedir. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in 'Bizi toprağa gömmeye çalıştılar fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:56
  1.  AK Parti
  2. Gaziantep
  3. Malatya
  4. soykırım
  5. Srebrenitsa
  6. Şanlıurfa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Srebrenitsa Katliamında hayatını kaybedenler anıldı
    1. Srebrenitsa Katliamında hayatını..
    2. Ömer Halisdemir’in mezarına kadar..
    3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    4. Dökülen saçları gürleştiren 3 çay..
    5. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    6. Hücre evinde yakalanan FETÖ'cü çift..
    7. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    8. Kars'ta kaçak kazı operasyonu
    9. Ali Babacan'ın kuracağı partinin isim..
    10. Borsada işlem hacmi sıralaması
    11. Haliç’te denize atlayan genç kızı..
    12. Avukat Cihat Gökdemir, Suriyeli anne..
    13. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    14. Borsada endekslerin değişimi
    15. 76 yaşındaki kadın plajda boğuldu
    16. BP’nin petrol tankeri Hürmüz’de..
    17. Yeğeni tarafından darbedildiği ileri..
    18. Adanaspor, Bolu’da kamp çalışmalarına..
    19. Vali Yazıcı: "Balıkesir, 15 Temmuz’da..
    20. Borsada günlük işlemler (2)
    21. İkinci 500’de 4 BTB üyesi var
    22. Borsada günlük işlemler (1)
    23. Suriyeli muhaliflerden Afrin'deki..
    24. Başkan Alan, Demokrasi ve Milli..
    25. Salihli Ülkü Ocakları Başkanı’nın acı..
    26. Başkan Ali Kılıç muhtarlarla buluştu
    27. Masa Tenisi: 62. Avrupa Gençler..
    28. Suriye’nin Haseke kentinde patlama
    29. Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı..
    30. Baklavacı magandalara bir şok daha!..
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap