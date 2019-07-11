Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırıma ilişkin, "Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu soykırımın utancı ve yüz karası sadece Sırp caniler, insan kasapları veya onların mensubu olduğu toplulukların değil tüm Avrupa insanlığınındır." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Srebrenitsa katliamını gerçekleştiren, göz yuman ve çanak tutan herkesi lanetlediğini belirtti.

"Bosnalı kardeşlerimizin acısını dünya varoldukça yüreğimizde taşıyacağız." ifadesini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"Tam 24 yıl önce Srebrenitsa'da 8 binden fazla masum insan sırf Müslüman oldukları için dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın göbeğinde kahpece, sinsice ve alçakça katledildi. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu soykırımın utancı ve yüz karası sadece Sırp caniler, insan kasapları veya onların mensubu olduğu toplulukların değil, tüm Avrupa insanlığınındır. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah'tan ailelerine de sabr-ı cemil niyaz ediyorum."