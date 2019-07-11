Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

POTOÇARİ (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Srebrenitsa soykırımında katledilenlere ilişkin, "Onların tek suçu Boşnak ve Müslüman olmalarıydı. Bu Radovan Karadzic ile Ratko Mladic'in ölümcül birlikleri için yeterli bir sebepti." dedi.

Avrupa'da 2. Dünya Savaşının ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği Srebrenitsa soykırımının 33 kurbanı daha bugün toprağa verilecek.

Srebrenitsa soykırımının 24. yıldönümü dolayısıyla Potoçari'deki eski akümülatör fabrikasında düzenlenen törene katılan Dzaferovic, burada yaptığı konuşmada, Srebrenitsa soykırımında öldürülen kurbanların masum olduğunu vurgulayarak, "Onların tek suçu Boşnak ve Müslüman olmalarıydı. Bu, Radovan Karadzic ile Ratko Mladic'in ölümcül birlikleri için yeterli bir sebepti." ifadelerini kullandı.

Sırpların, Temmuz 1995'te yalnızca birkaç gün içinde 8 bin 300'den fazla insanı katlettiklerini anımsatan Dzaferovic, "Günde yaklaşık bin kişiyi katlediyorlardı. Neredeyse her dakika masum bir insanın canını alıyorlardı." dedi.

Dzaferovic, Birleşmiş Milletlerin (BM) Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan ettiğini ancak Avrupa'da 2. Dünya Savaşının ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisini engellemek için gerekli adımları atmadıklarını ifade ederek, "Srebrenitsa, soykırımı engelleme gücüne sahipken engellemeyen herkesin yüzünde kara bir leke olarak kalacaktır." diye konuştu.

Srebrenitsa soykırımından kurtulan Nedzad Avdic de Sırp askerlerinin öldüğünü zannetmesiyle şans eseri hayatta kaldığını belirterek, "Ben onların hatasıyım. Dolayısıyla bugün buradayım. Gerçeğin tanığıyım." ifadelerini kullandı.

Arkadaşları, öğretmenleri ve komşularının kurşuna dizildiğini anlatan Avdic, "Hatırlıyorum, ellerimizi bağladılar. Tek bir hakkımız vardı, o da öldürülmek. Biliyorum ki en sonunda gerçek ve adalet kazanacak." diye konuştu.

Bugünkü törenin ardından anıt mezarlıktaki kurbanların sayısı da 6 bin 643'e çıkacak.

Defnedilecek 33 kurbanın en genci 16 yaşındayken öldürülen Osman Cvrk, en yaşlısı ise 82 yaşındayken öldürülen Saha Cvrk olacak.

Bu yıl defnedilecek kurbanların isimleri ise şöyle:



"Mevlid Bektic, Nedzad Bajraktarevic, Bajro Salkic, Muradif Husic, Semso Purkovic, Kasim İsakovic, Asim İsakovic, Semso Avdic, Adil Suljic, Resid Cvrk, Saha Cvrk, Fadil Gabeljic, Sidik Memic, Vekaz Tihic, Enver Tahic, Husejn Meholjic, Sabahudin Salkic, Mali Mehmedovic, Sabit Suljic, İsmet Mehmedovic, Behadil Hirkic, Esad Nukic, Ahmet Jasarevic, Zijo Mujic, Fahrudin Mujic, Hajro Tabakovic, Omer Ahmic, Osman Cvrk, Zaim Pilav, Fuad Pilav, Sadik Saranovic, Smail Tabakovic ve Hamed Tihic."

